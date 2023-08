Małgorzata Borysewicz to gwiazda czwartej edycji programu "Rolnik szuka żony". To właśnie tam poznała swojego obecnego męża, Pawła Borysewicza, z którym szybko się związała, wzięła ślub i założyła rodzinę. Dziś para ma dwoje dzieci - synka Rysia i córkę Blankę, i świetnie radzi sobie nie tylko prowadząc gospodarstwo, ale i popularne profile na Instagramie. Małgorzata Borysewicz została influencerką i chętnie pokazuje swoją codzienność w mediach społecznościowych. Tym razem zaskoczyła fanów.

Małgorzata Borysewicz poszła na gospodarstwo. My patrzymy na buty

Nie jest tajemnicą, że Małgorza Borysewicz aktywnie uczestniczy w prowadzeniu swojego gospodarstwa. To właśnie ona wprowadziła męża Pawła we wszystkie tajemnice tego biznesu i wszystkiego go nauczyła. Teraz razem zajmują się np. krowami, często pokazując na Instagramie, jak odbierają porody. Tym razem to Paweł pracował, a ona poszła sprawdzić, jak mu idzie.

Rolniczka pokazała zdjęcie, na którym widać ich buty - nie sposób nie zwrócić uwagi, że buty Małgosi Borysewicz stanowiły znaczny kontrast i zdecydowanie nie pasowały do otoczenia. Paweł Borysewicz miał na stopach gumiaki, a jego żona… jasne klapki na obcasach. Do tego uwagę zwraca idealnie wykonany pedicure, który z pewnością szybko zostałby tylko wspomnieniem, gdyby rolniczka planowała pomóc mężowi.

Małgorzata Borysewicz chętnie pokazuje stylizacje

Uczestniczka „Rolnik szuka żony" jest prawdziwą fanką mody. Na swój profil regularnie wrzuca fotografie codziennych stylizacji. I choć Małgorzata Borysewicz mogłaby pozwolić sobie na luz w ubiorze, to jednak jej stroje zawsze są stylowe i eleganckie. Rolniczka chętnie sięga po butu na obcasach, sukienki czy spódnice mini.

Małgorzata Borysewicz jest nie tylko fanką mody, ale i wypieków. Na swoim instagramowym profilu niemal codziennie pokazuje ciasta i inne potrawy, które przygotowała dla swojej rodzin