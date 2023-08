Agata Rubik wraz z mężem i córkami obecnie mieszka w Miami. Małżeństwo niedawno opuściło Polskę na stałe. Żona Piotra Rubika relacjonowała każdy etap przeprowadzki swoim fanom w mediach społecznościowych. Kobieta aktywnie działa w sieci. Na profilu na Instagramie obserwuje ją ponad 200 tysięcy osób. Fani rodziny Rubików mogli śledzić między innymi przygotowania do wyprawy, załatwianie niezbędnych formalności czy nawet zdobycie prawa jazdy przez Agatę i Piotra. Co jakiś czas Agata Rubik daje fanom możliwość zadawania pytań. Tak też było tym razem. Niestety, doszło do przykrej sytuacji.

Agata Rubik nie wytrzymała. Pokłóciła się z internautką. O co poszło?

Agata Rubik po raz kolejny zorganizowała sesję Q&A na swoim profilu na Instagramie. Fani zadawali jej dużo pytań związanych z mieszkaniem w Miami. Kobieta z chęcią odpowiadała. Jak się okazało, dostała również niemiłą wiadomość od jednej z internautek. "Zarozumiała, bardzo niegrzeczna, arogancka z pani kobieta. Kim pani jest?" - zapytała zdenerwowana obserwatorka Agaty Rubik. Żona Piotra Rubika nie zignorowała przykrych słów. Postanowiła odpowiedzieć. Wynikła z tego intensywna konwersacja.

Tuż po odpowiedzi Agaty Rubik, tajemnicza hejterka pociągnęła temat. Zarzuciła jej przede wszystkim chamstwo. Nie szczędziła słów. Z kolei Rubik odpowiedziała, że tego typu komentarze kompletnie ją nie ruszają. "Żal mi pani" - napisała instagramerka. "Niepotrzebnie" - odpowiedziała Agata. Podsumowała także temat hejtu w przestrzeni internetu. "(...) Mam tutaj masę fantastycznych osób, ale jest mi też czasami smutno, że jest tak wiele nieszczęśliwych ludzi, którzy jeszcze tyle powinni przepracować w swoim życiu" - podkreśliła.

Jak Agata Rubik reaguje na hejt? Ma radę dla fanów

Agata Rubik nagrała także krótki filmik, który opublikowała na relacji na Instagramie. Kobieta podkreśliła, że nie chciała podawać danych internautki, która obraziła ją w sieci. Stwierdziła, że nie chce, aby na nią również spadł hejt. Wyznała także, jaki jest jej sposób na bolesne wiadomości w sieci. Jest to dobra rada dla jej obserwatorów. "Na hejt tylko miłością, pamiętajcie" - podkreśliła Agata Rubik.