Kanadyjski raper Tory Lanez został skazany na dziesięć lat pozbawienia wolności za zaatakowanie i postrzelenie raperki Megan Thee Stallion. Incydent miał miejsce 12 lipca 2020 roku, gdy oboje wracali z jednej imprezy. Lanez - a właściwie Daystar Peterson - użył półautomatycznej broni palnej, raniąc Megan Thee Stallion w stopę. W grudniu 2022 roku został uznany za winnego postawionych mu zarzutów, w tym napaści z posiadaniem i użyciem broni, jak i rażącego zaniedbania związanego z wystrzeleniem. Prawnicy rapera ogłosili plany odwołania od wyroku.

Na mocy werdyktu wydanego przez sędziego Davida Herriforda, Tory Lanez został skazany na dziesięć lat pozbawienia wolności. Przed ogłoszeniem wyroku artysta osobiście zwrócił się do sędziego i ukazał skruchę za swoje czyny. Wyraził pełną odpowiedzialność za wydarzenia tamtej nocy, podkreślając, że gdyby mógł cofnąć czas, to by to uczynił. Wspomniał również, że obecnie koncentruje się na rozwoju osobistym. Wcześniej doda wpis na Instagramie, w którym przekonywał o ciężkiej pracy nad sobą.

Megan Thee Stallion komentuje

Choć Lanez ostatecznie przyznał się do czynu, przez pierwsze miesiące utrzymywał inną narrację. Megan Thee Stallion udzieliła wywiadu dla "Elle", w którym wyznała, jak wiele kosztuje ją proces sądowy i zawód na przyjacielu, jakim był dla niej Lanez. "Nie chcę nazywać się ofiarą. Kiedy myślę o ostatnich trzech latach, postrzegam siebie jako osobę, która przeżyła to, co niewyobrażalne. Nie tylko przeżyłam postrzelenie przez kogoś, komu ufałam i uważałam za bliskiego przyjaciela, ale także przezwyciężyłam publiczne upokorzenie" - przyznała, dodając, że była szantażowana przez Laneza.