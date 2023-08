W rodzinie Patrici Clark, matki Kevina, bardzo często pojawiały się dzieci o dość nietypowej wadze. Podczas drugiej ciąży, z Kevinem, kobieta miała przeczucie, że syn może odziedziczyć tę cechę po swoich bliskich. Była gotowa na to, że może sporo ważyć, ale z pewnością nie spodziewała się sławy, jaka czekała go już w dniu narodzin. Kevin stał się największym dzieckiem, jakie urodziło się w Community Memorial Hospital i szybko trafił na pierwsze strony gazet.

Kevin nie mieścił się w żadne ubrania. Problematyczna była także kwestia łóżka

Kevin urodził się w 1983 roku. 24-letnia Patricia Clark oczekiwała drugiego dziecka. Wtedy jeszcze nie wiedziała, że jej syn stanie się bardzo popularny. Chłopiec ważył aż 16 funtów, co w przeliczeniu daje siedem kilogramów. Waga Kevina była problematyczna w kontekście doboru ubrań, a nawet dziecięcego łóżka, które okazało się za małe.

Jednak to, czym naprawdę martwili się rodzice chłopca, to jego zdrowie. Po szczegółowych badaniach okazało się, że Kevinowi nic nie dolega i rozwija się prawidłowo. W Wieku 12 lat chłopiec miał już 170 cm wzrostu, a w gimnazjum przybyło mu jeszcze ponad 20 cm i mierzył wtedy 196 cm. Więcej zdjęć Kevina znajdziesz w galerii na górze strony.

Jak obecnie wygląda Kevin Clark? Mężczyzna jest naprawdę wysoki

Kevin ma obecnie 40 lat i wciąż imponuje wszystkim swoimi rozmiarami. Mężczyzna ma 205 cm wzrostu, waży 136 kg, a jego numer buta to 50. "Nie ma dnia, w którym ktoś nie pytałby mnie, ile mam wzrostu. Kiedy ludzie pytają, czy gram w koszykówkę, pytam ich, czy grają w minigolfa" - powiedział żartobliwie w wywiadzie dla New York Post. Kevin zwraca uwagę, że na co dzień ma problemy z przejściem np. przez drzwi. Obecnie mieszka z żoną w Karolinie Północnej i pracuje w inżynierii biomedycznej. ZOBACZ TEŻ: Robert Kudelski wie, co to znaczy być wykluczanym przez to, ile waży. "Słowo może zabić" [PLOTEK EXCLUSIVE]