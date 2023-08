Izabela Janachowska trafiła do szpitala. Nowe informacje o jej stanie

Izabela Janachowska podzieliła się z fanami na Instagramie informacjami na temat stanu swojego zdrowia. Zaskoczyła wszystkich, publikując zdjęcia prosto ze szpitala. Okazało się, że tuż po prezentacji jesiennej ramówki Polsatu trafiła na oddział neurologiczny. Teraz opublikowała na swoim profilu nowe nagranie, które mówi wiele o jej obecnym stanie.

REKLAMA

Zobacz wideo Janachowska zdradziła, jak imprezuje. "Stawiamy na sprawdzonych ludzi"

Izabela Janachowska pokazała nowe nagranie. Tak się teraz czuje

Gwiazda Polsatu dopiero co zachwycała stylizacją podczas prezentacji jesiennej ramówki Polsatu, a chwilę później walczyła o swoje zdrowie i życie. Szczegółami podzieliła się w instagramowym wpisie. Pokazała też zdjęcia ze szpitala. "Ostatnie dni nie były dla mnie łatwe. W czwartek, tuż po ramówce, trafiłam na Oddział Neurologii w stanie zagrażającym życiu. I tak z różowej Barbie stałam się pacjentką […]. Dziś sytuacja jest opanowana, plan leczenia ustalony, czekają mnie regularne kontrole i badania, ale mogę już wrócić do domu do moich bliskich. Mam do was jednak apel: badajcie się! Nie ignorujecie objawów, jeżeli coś was zaniepokoi, idźcie z tym do lekarza" - napisała.

Na szczęście faktycznie wygląda na to, że sytuacja zdrowotna Izabeli Janachowskiej została opanowana i prezenterka mogła wrócić do domu, czym pochwaliła się na najnowszym nagraniu na Instagramie. Widać na nim, jak prezentuje w dłoni mały pierścionek zrobiony z koralików. Okazuje się, że to prezent od syna Christophera Alexandra.

Izabela Janachowska chwali się wakacjami. Wskoczyła z synem do basenu.

Od synka dla mamusi z okazji powrotu do domu - napisała Izabela Janachowska i dodała hashtag, z którego wynika, że pierścionek został wykonany własnoręcznie.

Izabela Janachowska instagram.com/izabelajanachowska

Izabela Janachowska nie ujawniła, co było przyczyną jej złego stanu zdrowia i hospitalizacji. Fani podejrzewają jednak, że wzięła na siebie zbyt dużo obowiązków. "Zwolnij, za dużo pracy... Odpoczywaj, trzymaj się" - komentują. "Zdrówka Iza! Mam nadzieję, że to nic bardzo poważnego", "Też miałam ostatnio takie przeboje ze zdrowiem, że myślałam, że będzie po mnie. Mam nadzieję, że jest pani w dobrych rękach", "Kochana. Zdrówka dużo" - pisali inni fani.