Doda dodała zdjęcie z mężczyzną, który ją czule obejmuje. To nie jest Pachut

Doda mimo kryzysu w życiu prywatnym, o którym rozpisują się media, nie przestaje zaskakiwać. Jej najnowszy post na Instagramie zdążył już wywołać niemałe poruszenie. Wokalistka na zdjęciu tkwi w objęciach znanego mężczyzny. Zgadniecie kto to?

REKLAMA

Zobacz wideo Fabijański o reality show Dody. "Ja w to nie wierzę". O czym nie powinna się wypowiadać?

Doda w uścisku mężczyzny. "Najlepszy duet"

Wokalistka zapowiedziała najnowszy singiel, który będzie miał premierę 10 sierpnia. Na zdjęciu zapowiadającym ten projekt widzimy wytatuowane plecy wokalistki, którą przytula pewien znany mężczyzna z charakterystycznymi tatuażami. Miłośnicy hitów "Pijemy za lepszy czas" czy "Herbata z imbirem" od razu wiedzieli, czyje to ręce. "Smolasty, co ty tu robisz?" - zapytała jedna z fanek. Internauci są ciekawi efektów tej współpracy. "Najlepszy duet" - czytamy w komentarzach. Znalazła się również fanka, która nawiązała do życia prywatnego Dody. "Życzę ci takiego kogoś, kto będzie ciebie wspierał każdego dnia. Bez względu na wszystko" - oznajmiła. Czekacie na nowy utwór Dody i Smolastego?

Nowy teledysk poróżnił Dodę i Dariusza Pachuta?

Doda na ramówce przerwała wywiad. Teraz nawiązała do niego na Instagramie

Wkrótce ujrzymy nowy projekt Dody i Smolastego. Ciekawe, jakie sceny zostaną przedstawione w teledysku. Podobno wokalistka nie mogła dogrywać pewnych ujęć z raperem, ze względu na zazdrość Dariusza Pachuta. "Osoba z produkcji potwierdziła nam, że do menadżera rapera zostało przesłane pismo w imieniu Dody, w którym podkreślono, że ma ona pewne ograniczenia i wytyczne od swojego chłopaka ze względu na jego zazdrość. - Pojawiło się tam zdanie, że Doda będzie miała duże nieprzyjemności w domu, jeżeli będzie odgrywać sceny uczuciowe z raperem, w piosence, która opowiada o miłości" - czytamy w "Super Expressie". Po zdjęcia rapera i wokalistki zapraszamy do galerii.