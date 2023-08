Książę George, który w tym roku skończył dziesięć lat, od narodzin przygotowywany jest do roli przyszłego króla. Młody członek rodziny królewskiej już od maleńkiego uczestniczy w ważnych uroczystościach i wychowywany jest ze szczególnym uwrażliwieniem na przestrzeganie królewskiej etykiety. Z tego powodu zazwyczaj to jego brat, książę Louis, kradnie show podczas publicznych wystąpień - przez swoje bardziej frywolne zachowania. Do sieci trafiło jednak archiwalne nagranie z kilkunastomiesięcznym George'em podczas wizyty z rodzicami w zoo. Krótki filmik rozczulił internautów.

Zobacz wideo Dziś to uznani władcy, ale kiedyś byli royal babies

Nagranie z księciem George'em bije rekordy w sieci. W tle wielkouch króliczy

Na nagraniu, które krąży po TikToku widzimy, jak książę George jest podekscytowany towarzystwem wielkoucha króliczego. Przyszły król niezwykle się cieszy na widok ssaka, a jego reakcja nie różni się od innych dzieci w jego wieku. "Ale słodziak!", "Zupełnie jak mój syn", "Kocham to" - czytamy komentarze internautów. Internauci zwracają także uwagę na zachowanie księżnej Kate, która w zetknięciu z dzieckiem nie oszczędzała swojej eleganckiej sukienki.

Bohaterem większości śmiesznych filmików jest jednak książę Louis

Trudno zaprzeczyć, że to zwykle książę Louis jest uwielbianym przez internautów członkiem brytyjskiej rodziny królewskiej. Najmłodszy syn księcia Williama i księżnej Kate gdziekolwiek się nie pojawi, kradnie show. Fani uważają, że to dlatego, że zachowuje się zupełnie naturalnie, jak każde niesforne dziecko w jego wieku. To właśnie jego naturalny sposób bycia i problemy z przestrzeganiem królewskiej etykiety tak bardzo rozczulają widzów. Chłopiec zasłynął już z pokazywania całego wachlarzu min podczas ważnych uroczystości. Innym razem internauci zainteresowali się nagraniem, podczas którego książę próbuje odciągnąć mamę od pogawędki.

