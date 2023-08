Wojciech Żabiński, znany jako "Wojtek z Zanzibaru", zasłynął jako założyciel ośrodka Pili Pili. Sieć hotelów na Zanzibarze prowadził wraz z dwójką współpracowników, Dominikiem Żabińskim i Katarzyną Zmarzlik. Organizowanie wyjazdów w przystępnych cenach sprawiło, że jego oferty były bardzo atrakcyjne dla turystów. Radość wczasowiczów nie trwała jednak długo. W lutym 2022 roku "Wojtek z Zanzibaru" ogłosił, że przerywa działalność do 4 czerwca. Wyznał, że firma boryka się z problemami. Zapewniał jednak, że nikt z podróżujących nie straci pieniędzy.

"Wojtek z Zanzibaru" organizował wyjazdy wakacyjne. Teraz zostały mu postawione zarzuty

Tuż po zawieszeniu działalności Pili Pili wyszło na jaw, że turyści żadnych pieniędzy nie zobaczyli. Nie ukrywali swojej złości. Część z nich pojawiła się w materiale "Uwagi", gdzie opowiedziała o przykrych doświadczeniach. Tymczasem Żabiński zapadł się pod ziemię. Milczenie przerwał jakiś czas później w rozmowie z portalem Onet.pl. "Dostałem wyrok, według którego, jeśli przekroczę granicę Polski, zostanę zatrzymany, więc nic dziwnego, że wolę nie wracać, tylko walczyć o sprawiedliwość na odległość" - wyznał. Chodziło wówczas o fakt, że trzy lata wcześniej "Wojtek z Zanzibaru" został skazany na dwa lata i dwa miesiące więzienia za między innymi oszustwo.

Wojtek z Zanzibaru, po wydaniu za nim listu gończego, zniknął z mediów społecznościowych Facebook/życie na Zanzibarze

Ostatnio sprawa ponownie nabrała tempa. Prokuratura Regionalna w Gdańsku postawiła zarzuty Wojciechowi Żabińskiemu i jego współpracownikom - Dominikowi Żabińskiemu i Katarzynie Zmarzlik. Z postanowienia wynika, że dopuścili się licznych przestępstw. Przede wszystkim zarzucono im działanie w zorganizowanej grupie przestępczej. "Dotyczą (...) doprowadzenia szeregu osób do niekorzystnego rozporządzenia mieniem poprzez wprowadzenie ich w błąd co do możliwości i zamiaru zrealizowania wycieczek na Zanzibar i usług z tym związanych oraz co do zamiaru i możliwości wybudowania nieruchomości na Zanzibarze, a także dotyczące prowadzenia działalności bez wymaganego wpisu do rejestru i pomimo zakazu (...)" - czytamy w oświadczeniu. Cała trójka jest poszukiwana listami gończymi. Grozi im kara od trzech miesięcy do pięciu lat pozbawienia wolności.

Polskie gwiazdy promowały wyjazdy "Wojtka z Zanzibaru". Turyści mieli na ten temat inne zdanie

Wyjazdy "Wojtka z Zanzibaru" były promowane przez polskie gwiazdy. W zamian za wycieczkę, znane sławy zachwalały wakacje z Żabińskim. Do Zanzibaru wybrały się między innymi Barbara Kurdej-Szatan, Anna Dereszowska, Natalia Kukulska czy Małgorzata Socha. Tuż po zawieszeniu działalności turyści byli przerażeni. Zastanawiali się, czy ich wakacje w ogóle dojdą do skutku. Niektórzy z nich nie wiedzieli, czy uda im się wrócić do Polski. Część z nich złożyła zawiadomienie do prokuratury. Szacuje się, że około 240 urlopowiczów straciło łącznie prawie trzy miliony złotych.