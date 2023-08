Borys Szyc należy do grona popularnych aktorów w Polsce. Ostatnio mogliśmy zobaczyć, jak wciela się w postać łamacza serc, prowadzącego hulaszczy tryb życia w serialu "Warszawianka". Warto zaznaczyć, że kojarzymy go przede wszystkim z takich produkcji jak "Oficer", "Vinci", "1920 Bitwa Warszawska" czy "Kac Wawa". Co nowego z kolei słychać w życiu prywatnym aktora? Właśnie pozbywa się mieszkania.

Borys Szyc wystawił na sprzedaż 63,3 metry kwadratowe. Lokum kosztuje ponad milion

Aktor mieszka w Warszawie od dawna razem z żoną Justyną Szyc-Nagłowską, z którą wychowuje małego Henryka. Wiemy, że Szyc nie mieszka na Powiślu, gdyż właśnie sprzedaje mieszkanie w tej dzielnicy. To jedna z lepszych lokalizacji w stolicy, skąd jest dobry transport do centrum. Dwupokojowe mieszkanie jest tradycyjne i przestronne - nie ma w nim wielu nowoczesnych elementów. Wzrok przykuwa drewniana podłoga, a także charakterystyczna, czarna ściana. "Mieszkanie znajduje się na piątym piętrze z windą. Składa się z salonu z otwartą kuchnią (wschód-zachód), balkonu dostępnego z salonu z widokiem na zieleń (zachód), dużej sypialni z balkonem (północ), łazienki z prysznicem i oknem, garderoby z oknem, osobnej toalety. Do mieszkania przynależy piwnica" - czytamy na stronie serwisu z nieruchomościami. Za 63,3 m kwadratowe właściciel życzy sobie 1 mln zł 150 tys. zł.

warszawianka - premiera serialu KAPiF.pl / KAPIF.pl

Borys Szyc mieszka dziś w Warszawie z drugą żoną. Kim jest matka jego pierwszego dziecka?

Aktor ma jeszcze córkę Sonię z dawnego związku z Anną Bareją. Była partnerka Szyca miała sprzedać mu tylko polisę, a finalnie doczekała się z nim dziecka. Para rozstała się krótko po narodzinach córki. Nie znaleźli jednak wspólnego języka. Więcej na ten temat pisaliśmy tutaj. Po zdjęcia aktora zapraszamy natomiast do galerii.