Magdalena Narożna w ostatnim czasie bardzo chętnie dzieli się z fanami swoim nowym stylem bycia. Początkiem wiosny zaskoczyła wszystkich zdjęciem wysportowanej sylwetki. Artystka zmieniła całkowicie swoje podejście do życia, co jak widać, również przyczyniło się do polepszenia jej samopoczucia. Piosenkarka częściej pokazuje się w odważnych kreacjach i z uśmiechem motywuje swoich fanów do podjęcia różnych działań. Gwiazda Pięknych i Młodych nie przestaje zaskakiwać i tym razem postanowiła zmienić fryzurę.

Zobacz wideo Magda Narożna zachwycona talentem córki: Ma lepszy głos niż ja

Magdalena Narożna w nowej fryzurze. Fani. "Ona jest taka cudowna"

Piosenkarka opublikowała na Instagramie zdjęcie, na którym uśmiechnięta pozuje w nowej fryzurze. Gwiazda dosyć sporo skróciła swoje włosy, odświeżyła kolor i podrasowała grzywkę. "Oto nowa ja! Jak się wam podoba moja kolejna metamorfoza?" - pisze Narożna. Fanom zmiana bardzo przypadła do gustu i chętnie dzielą się swoimi opiniami w komentarzach. "Cytując słowa piosenki... Ona jest taka cudowna niewinna i słodka", "Ta długość włosów idealnie do ciebie pasuje" - piszą internauci. Więcej zdjęć Magdaleny Narożnej w grzywce i nie tylko znajdziesz w galerii na górze strony.

Magdalena Narożna zdradza jak dba o zdrowie

Liderka Pięknych i Młodych chętnie dzieli się z fanami tym, jak udało jej się schudnąć, jednocześnie propagując zdrowy tryb życia. Piosenkarka nie ukrywa, że były momenty, w których chciała się poddać, ale znalazła siłę, która jej pomogła przezwyciężyć wszelkie słabości. Narożna podkreśla, że należy nauczyć się żyć w zgodzie ze swoim organizmem i przede wszystkim, zwrócić uwagę na sen i regularność posiłków oraz innych czynności. Pomocne może być też wyeliminowanie przetworzonych produktów. ZOBACZ TEŻ: Córka Magdaleny Narożnej przeszła kolejną metamorfozę. "Gabi zaszalała"