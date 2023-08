Agnieszka Włodarczyk z całą pewnością należy do grona kobiet, które nie boją się mówić, co myślą. Popularna aktorka jest niezwykle aktywna w mediach społecznościowych i ochoczo publikuje coraz to nowsze treści. Tym razem ulubienica widzów podzieliła się z internautami postem, którego opis jednoznacznie odnosi się do afery dopingowej wokół Roberta Karasia. Jak widać w tym przypadku miłość to także wsparcie. Nawet jeśli dotyczy nie do końca właściwych zachowań.

Agnieszka Włodarczyk stoi murem za Robertem Karasiem. Jej najnowszy post rozwiał wszelkie wątpliwości

Agnieszka Włodarczyk zamieściła typowo wakacyjne zdjęcie, na którym znalazły się bliskie jej osoby. Mimo tego, że nie widać twarzy nietrudno domyślić się, co to za szczęśliwa trójka. Największą sensację wzbudził jednak długi i przepełniony emocjami opis fotografii. Włodarczyk odniosła się w nim do ukochanego. Nie zabrakło słów wsparcia i bezwarunkowego zrozumienia.

Kochać to znaczy patrzeć na kogoś oczami pełnymi zrozumienia, akceptacji i łagodności. To niezgoda na robienie przykrości czy krzywdy. Jeśli kogoś kochasz, nie umiesz się długo gniewać, potrafisz wybaczać (...). Miłość jest niesamowita, magiczna i kojąca - napisała na swoim instagramowym koncie Agnieszka Włodarczyk.

"To często dzięki niej masz siłę podnieść się z podłogi, i zrobić krok w kierunku lepszego życia. Chcesz być lepszy, chcesz nad sobą pracować, rozwijać się, nie chcesz zawieść. Starasz się. Potrafisz przeprosić, choć tego nie lubisz. Jeśli masz w sobie dużo miłości, tak po prostu, niekoniecznie do kogoś, wystarczy do siebie, nigdy nie zrobisz drugiemu co tobie niemiłe" - dodała. Robert Karaś odpowiedział na wpis komentarzem z trzema emotikonami serduszek.

Agnieszka Włodarczyk wyjawiła, czym jest dla niej prawdziwa miłość. Okazuje się, że zdaniem aktorki to nie tylko piękne słowa

Agnieszka Włodarczyk i Robert Karaś to z całą pewnością jedna z najgorętszych par polskiego show-biznesu. Owocem ich miłości jest syn Milan. Zakochani często się wspierają i widać, że są naprawdę szczęśliwi. W tym przypadku połączenie świata sportu i filmu okazało się strzałem w dziesiątkę. Więcej zdjęć Agnieszki Włodarczyk i Roberta Karasia w galerii na górze strony.

