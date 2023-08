Dorota Szelągowska zyskała popularność dzięki wielu programom dotyczącym aranżacji wnętrz. Prywatnie sama jest projektantką, a swoje zawodowe doświadczenie wykorzystuje w telewizji. Prowadziła już takie programy jak: "Dach nad gwiazdami", "Hotelove", "Dorota was urządzi", "Polowanie na mieszkanie" czy "Totalne remonty Szelągowskiej". W większości z nich z pomocą ekipy budowlanej zmieniała domy uczestników nie do poznania. Sama też nie boi się zmian i to nie tylko tych w mieszkaniu. Niedawno pochwaliła się efektami metamorfozy fryzjerskiej.

Dorota Szelągowska w nowej fryzurze. Wielka zmiana

Prezenterka praktycznie zawsze widziana jest w charakterystycznych blond lokach ściętych na krótko. Zresztą kręcone włosy odziedziczyła po mamie, Katarzynie Grocholi. Jednak Szelągowska postanowiła wprowadzić na głowie małe zmiany. W mediach społecznościowych pochwaliła się nową fryzurą.

Celebrytka podzieliła się z fanami nagraniem wprost z salonu fryzjerskiego. Najpierw widać na nim Szelągowską z jeszcze mokrymi włosami, ale szybki ruch kamery ujawnia nową odsłonę projektantki wnętrz. Loki zamieniły się w pięknie ułożone, proste pasma z długą grzywką na bok. Trzeba przyznać, że nie zawsze mamy okazję zobaczyć ją w takim wydaniu. Zdjęcia metamorfozy Doroty Szelągowskiej znajdziecie w galerii na górze strony.

Nie wszyscy fani zachwyceni nową fryzurą Szelągowskiej

Dorota Szelągowska jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych, gdzie uzbierała niemałe grono obserwatorów. Internauci chętnie śledzą kulisy życia prywatnego prezenterki, a ta często wchodzi z nimi w interakcję. Nic więc dziwnego, że pod nagraniem z nową fryzurą od razu zaczęły pojawiać się komentarze. Większość z nich nie kryła zachwytu nad nową odsłoną prezenterki: "Cudnie. Pazur jest", "Ładnemu we wszystkim ładnie" - rozpływali się.

Niektórzy jednak zwrócili uwagę na... niepraktyczną ich zdaniem grzywkę. Faktycznie pasmo przysłania jedno oko. "Na jedno oko trochę trudno patrzeć", "Ta grzywa bardzo na oczy", "Oszalałabym z taką spadającą grzywą". W końcu Szelągowska zdecydowała się odpowiedzieć jednej z internautek. "Jak pani funkcjonuje z taką grzywką?" - napisała użytkowniczka. "Normalnie. Wszystko z nią można. A poza tym ja rzadko prostuję włosy" - odpisała projektantka.