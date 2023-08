Od początku kariery Doda szokowała swoim wizerunkiem i ostrymi wypowiedziami. Mimo że przez lata jej styl się zmieniał, to jednak zawsze chętnie odsłaniała ciało, pozowała do odważnych zdjęć, prezentując wizerunek wyzwolonej skandalistki. Okazuje się jednak, że w sprawach intymnych z mężczyznami jest bardzo konserwatywna. Opowiedziała o tym w swoim programie "Doda. 12 kroków do miłości".

Doda nie poszłaby szybko z facetem do łóżka. Stawia warunki

Życie prywatne Dody zawsze budziło ogromne emocje. Artystka ma na swoim koncie kilka nieudanych związków i dwa rozwody - z Radosławem Majdanem czy Emilem Stępniem. Ostatnich kilka miesięcy była związana z Dariuszem Pachutem i choć żadne z nich oficjalnie nie potwierdziło doniesień o zakończeniu związku, to w mediach huczy id plotek oraz domysłów. Do tej pory wydawało się, że Doda i Dariusz tworzą udaną relację. Niektórzy fani podejrzewają, że wciąż tak jest.

Zanim jednak Doda związała się z Dariuszem Pachutem, szukała uczucia w programie "Doda. 12 kroków do miłości". Przed kamerami artystka randkowała z różnymi mężczyznami, a także spotykała się z psychologiem i omawiała swoje relacje. W pewnym momencie artystka postanowiła się otworzyć na temat intymnych stosunków z mężczyznami. Okazało się, że Doda każe im czekać, zanim zgodzi się pójść do łóżka. Ma też konkretne wymagania.

Czy ty sobie wyobrażasz, żebym ja poszła do łóżka z kimś, kto mi nie przyniesie kompletu badań? - wyznała Doda w programie.

Artystka zdradziła też, że zdarza się, że mija rok, od czasu gdy nawiązała intymną relację z mężczyzną. W tym samym programie Doda otwarcie przyznała, jak wpłynęło na nią rozstanie z Radkiem Majdanem. Powiedziała, że "musiała zabić w sobie miłość"c. - Musiałam się tego nauczyć po pierwszym byłym mężu. Bardzo go kochałam - dodała.