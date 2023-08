Jolanta Fraszyńska wraz ze swoim pierwszym mężem doczekali się córki, Nastazji Gonery. Małżeństwo jej rodziców trwało zaledwie cztery lata. Okazuje się, że Nastka poszła w ślady rodziców i również zainteresowała się światem filmu. Pracuje jako reżyserka i scenarzystka. Ukończyła PWSFTviT w Łodzi. Jesteście ciekawi, jak teraz wygląda?

Jolanta Fraszyńska wypoczywa z córką na świeżym powietrzu. "Pamiętam, jak bujałem ten wózeczek"

32-letnia Nastazja wyrosła na piękną kobietę, co możemy zauważyć po najnowszych kadrach na profilu jej mamy. Widać, że między paniami jest bliska więź. Po raz kolejny mamy okazję zobaczyć, jak Nastazja spędza czas z mamą. Niektórzy nie mogą uwierzyć w to, jak szybko wyrosła. "Pamiętam, jak bujałem ten wózeczek, żeby rodzice w spokoju zagrali" - wspomina znajomy Fraszyńskiej. "Piękne obie kobiety" - napisała z kolei fanka aktorki. Do kogo waszym zdaniem jest podobna Nastazja?

Jolanta Fraszyńska o związku z Gonerą

Była para stanęła na ślubnym kobiercu w 1990 roku. "Pierwsze małżeństwo z Robertem Gonerą, zawarłam w wieku, kiedy powinno być to zabronione przez prawo. Miałam 22 lata i nie umiałam odpowiedzialnie podjąć ważnej, życiowej decyzji" - tak o pierwszym związku mówiła aktorka w wywiadzie dla "Twojego Stylu". Jaki był powód rozstania pary? "Musiałam z czegoś zrezygnować, coś stracić, żeby odnaleźć siebie. Stratą było moje pierwsze małżeństwo" - dodała Fraszyńska w WP Kobieta. Po zdjęcia Jolanty Fraszyńskiej i jej byłego partnera zapraszamy do galerii.