Fani żegnają Sinead O'Connor w dniu pogrzebu. Wzruszające gesty przed jej domem

Fani Sinead O'Connor pożegnali licznie artystkę w dniu jej pogrzebu w Irlandii. Najpierw na zboczu wzgórza z widokiem na nadmorskie miasto Bray, w którym mieszkała, stworzyli napis ku jej pamięci "Eire Sinead" (Eire to nazwa Irlandii w języku irlandzkim - przyp. red.). To jednak nie wszystko. Między słowami umieszczono też symbol serca. Sympatycy zmarłej gwiazdy zebrali się również pod jej domem. Poza listami, w których dziękowali jej za dzielenie się z nimi swoim talentem i muzyką, zostawili tam też gitarę czy wielkie serce z kwiatów. Przynieśli też jej zdjęcia, balony i nie kryli łez. "Sinead kochała życie w Bray i jego mieszkańców" - podała rodzina w oświadczeniu ze szczegółami ostatniej drogi O'Connor.

Szczegóły ostatniej drogi Sinead O'Connor

Pogrzeb Sinead O’Connor odbył się we wtorek 8 sierpnia 2023 roku w irlandzkim mieście Bray. Ceremonia rozpoczęła się w Harbour Bar, później orszak pogrzebowy przeniósł się na drugi koniec Strand Road. Trumna z ciałem Sinead O’Connor przeszła między innymi obok jej domu przy Strand Road w Montebello, gdzie mieszkała przez 15 lat. W ten sposób fani artystki mogli uczestniczyć w jej ostatniej drodze. Pochówek gwiazdy odbył się jednak już wyłącznie z udziałem bliskich Sinead O’Connor.

Nie wiadomo dlaczego umarła

O tym, że znana irlandzka wokalistka nie żyje, dowiedzieliśmy się 26 lipca. Piosenkarka miała 56 lat i zmarła w rezydencji w Londynie. Mimo sekcji zwłok, dokładne przyczyny zgonu nie zostały podane do publicznej wiadomości. "Z wielkim smutkiem ogłaszamy odejście naszej ukochanej Sinéad. Jej rodzina i przyjaciele są zdruzgotani i poprosili o prywatność w tym bardzo trudnym czasie" - tak przedstawiciele piosenkarki informowali o jej śmierci. O'Connor miała czwórkę dzieci. Jej syn, Shane, zmarł w zeszłym roku w wieku 17 lat. W 1997 roku Sinead wystąpiła w Polsce. Później w naszym kraju gościła jeszcze kilka razy. Jeden z jej największych hitów to "Nothing Compares 2 U". Zdjęcia pamiątek i wzruszających gestów fanów z ostatniego pożegnanie Sinead O'Connor, znajdziesz w galerii na górze strony.

