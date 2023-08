Artur Żmijewski jest w związku małżeńskim z Pauliną Żmijewską od ponad 31 lat. Para doczekała się trójki pociech: Ewy, Karola i Wiktora. Pierwsza z wymienionych pociech ma ogromny talent muzyczny. Ukończyła studia w Stanach Zjednoczonych i właśnie tam poznała swoją miłość, z którą odwiedziła rodziców w Polsce.

Artur Żmijewski spędza czas z ukochaną córką. Co za zgrana rodzina

Po najnowszych zdjęciach bliskich aktora możemy zauważyć, że jest między nimi szczególna więź. Aktor razem z córką, jej ukochaną Shandy Casper i żoną spacerowali po deptaku w Sopocie. Wróćmy najpierw do historii zapoznania Ewy Żmijewskiej z obecną partnerką. Pierwszy raz kobiety spotkały się na studiach. Kubanka Shandy okazała się być dobrą przyjaciółką dla córki aktora. Wkrótce przyjaźń przerodziła się w miłość i dziś dziewczyny tworzą zgraną parę. Żyją na co dzień w Los Angeles, ale znalazły czas, aby odwiedzić rodziców Żmijewskiej w Polsce. Spójrzcie, jak wszyscy prezentują się w Sopocie.

Córka Żmijewskiego ma z ukochaną wspólną pasję

"Los chciał, że znalazłyśmy się w tym samym miejscu, w tym samym czasie, czyli w Los Angeles College Of Music na jednym roku studiów w tej samej grupie wokalistek (...). To była od początku wspaniała szczera przyjaźń, również między nami. Po paru miesiącach założyłyśmy duet muzyczny, okazało się, że nasze głosy brzmią jak jeden, od tamtej pory śpiewamy razem. Po roku znajomości zrozumiałyśmy, że nie możemy bez siebie żyć, powoli pozwoliłyśmy sobie na romantyczne uczucie i tak już jesteśmy razem od niespełna ośmiu lat" - wyznały Ewa Żmijewska z ukochaną w rozmowie z nami. Po więcej zdjęć zapraszamy do galerii.