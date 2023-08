Doda i Dariusz Pachut jeszcze kilka tygodni temu pokazywali, jak kwitnie ich relacja na Instagramie. Chętnie pozowali do InstaStories, a teraz na próżno szukać ich wspólnych zdjęć. Nie wiemy, co dokładnie się stało między wokalistką a sportowcem, ale fani mają wiele teorii na ten temat.

REKLAMA

Zobacz wideo Fabijański o reality show Dody. "Ja w to nie wierzę". O czym nie powinna się wypowiadać?

Pachut nigdy nie chciał być celebrytą. Wskutek związku z Dodą znalazł się na pierwszych stronach gazet. "Mam nadzieję, że jesteście szczęśliwi"

Dariusz Pachut w swoim ostatnim wpisie wspomniał o tym, że życie w blasku fleszy nie jest dla niego. Część obserwatorów sportowca uznała to za oficjalne zakończenie związku z Dodą, zaś inni wcale nie uważają ich relacji za przeszłość. Na koniec wpisu Pachut dodał emotikonkę myszy - tak przedtem zwracał się do wokalistki. Jeden z fanów uznał to za pewien znak. "Jest hashtag myszki, obstawiam, że są dalej razem" - oznajmił. Inni internauci uważają, że rzekome rozstanie pary ma podsycić zainteresowanie nowym programem Dody. "Szczęście lubi ciszę", "Nie pojmę tej szopki" - czytamy inne komentarze. Inna fanka napisała:

Mam nadzieję, że jesteście szczęśliwi, a jedynie przestaliście pokazywać to szczęście publicznie.

Dariusz Pachut i Doda KAPiF

Pachut zaprzecza newsom na jego temat

Praca Pachuta nie ma nic wspólnego z show-biznesem. Czym zajmuje się ekspartner Dody?

"Od trzech tygodni w sieci nakręca się spirala negatywnych informacji o mojej osobie. Są one nieprawdziwe i nie mają pokrycia w rzeczywistości. Nie będę się do nich nigdy odnosił publicznie, bo cenię sobie prywatność - zarówno swoją jak i osoby, której te informacje również dotyczą. W social media skupiam się na realizacji celów, które sobie założyłem. Taki jest właśnie mój cel - zarażać innych pozytywną energią i namawiać was do realizacji zamierzonych celów. Prywatne życie zostawiam dla siebie i emocje z nim związane" - wspomniał na Instagramie. Po zdjęcia sportowca i wokalistki zapraszamy do galerii.