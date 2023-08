Robert Lewandowski przygotowuje się do drugiego sezonu w koszulce Barcelony, podczas którego czeka go sporo zmian. Z powodu konieczności tymczasowego opuszczenia Camp Nou, Lewandowski będzie rozgrywać swoje mecze na Stadionie Olimpijskim w Barcelonie. Klub w mediach społecznościowych zaprezentował pierwszą wizytę Lewandowskiego na nowej murawie. Polski napastnik wybrał wyjątkowo luźną stylizację.

REKLAMA

Zobacz wideo Laura i Klara Lewandowskie potrafią pływać!

Robert Lewandowski na stadionie w Barcelonie. Wszedł na murawę w klapkach i skarpetkach

W mediach społecznościowych klub Barcelony wstawił nagranie, którego głównym bohaterem jest Robert Lewandowski. "Lewy już czuje się jak w domu" - czytamy w opisie. Na wideo widzimy polskiego napastnika w wyjątkowo domowej stylizacji, której zwieńczeniem są klapki i skarpetki. Widać, że doskonale czuje się na nowym dla drużyny stadionie.

Robert Lewandowski przez ostatnie miesiące nie zachwycał formą na boisku

Dziennikarze sportowi dość chłodno oceniali poczynania polskiego napastnika przez pierwszą połowę roku. Podczas kwietniowego meczu FC Barcelony z Gironą, hiszpańskie media rozpisywały się o sromotnej porażce Lewandowskiego. Dziennikarze sportowi zwracali uwagę na to, że Polak, choć chciał rozpocząć mecz w prawidłowy sposób, to z każdą kolejną minutą zaczął blaknąć. "Być może ten spadek wynika z problemów fizycznych po mundialu. A może to po prostu kwestia motywacji? Jakkolwiek by było, odzyskanie najlepszej wersji Lewandowskiego to jeden z obowiązków Xaviego na koniec sezonu" - czytaliśmy na portalu principal.cat.