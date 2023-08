Z pewnością oglądaliście któryś z popularnych programów Doroty Szelągowskiej. Projektantka wnętrz prowadziła takie produkcje jak: "Domowe Rewolucje", "Totalne remonty Szelągowskiej i "Dorota was urządzi". Prezenterka niejednokrotnie udowodniła, że z małego, zaniedbanego mieszkania da się zrobić naprawdę przytulne i jednocześnie funkcjonalne miejsce. Nie wszystko jednak idzie zawsze zgodnie z planem Szelągowskiej. Mimo trudu, jaki włożyła wraz z ekipą w jeden z remontów, właścicielka nie była zadowolona z tego, co zobaczyła. Więcej zdjęć Doroty Szelągowskiej znajdziesz w galerii na górze strony.

Dorota Szelągowska nie spodziewała się takiego finału odcinka

W wywiadzie dla magazynu "Gala" Szelągowska opowiedziała o bardzo przykrym zdarzeniu, jakie ją spotkało na planie jednego z programów. "Rzeczywiście była sytuacja, gdzie bohaterom nie do końca podobał się remont. Potem co prawda zmienili zdanie, ale dla nas to był straszny policzek. Chodziliśmy do tyłu przez dwa tygodnie, bo ten finał i ta radość u ludzi to jest tak naprawdę paliwo napędowe na kolejne remonty. Mam nadzieję, że to już się nigdy nie powtórzy. Natomiast mogę powiedzieć, że zrobiliśmy wszystko, żeby on się spodobał i rzeczywiście zrobiliśmy tak, jak państwo chcieli, ale ludzie też są różni. To było ciężkie przeżycie" - wyznała projektantka.

Dorota Szelągowska. Co robi poza prowadzeniem programu?

Prezenterka ma swoje własne studio, zajmujące się aranżacją wnętrz. Na Instagramie chętnie dzieli się wyjątkowymi koncepcjami, które łączą w sobie różne popularne style. Dodatkowo projektantka jest związana także z HGTV, TVN i TVNstyle. Pracuje również jako felietonistka.