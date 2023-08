Agnieszka Chylińska powitała na świecie trójkę dzieci - Ryszarda, Esterę i Krystynę. Dwójka z nich to pociechy z niepełnosprawnościami, do czego po latach przyznała się ich mama. Skłonił ją do tego protest kobiet, a także wyrok TK. Jurorka "Mam Talent!" postanowiła zabrać głos.

Agnieszka Chylińska opiekuje się chorymi dziećmi. "Jest taki moment, w którym robi się ciemno przed oczami"

Wokalistka w obszernym oświadczeniu wyznała, że nie może liczyć na pomoc państwa w opiece nad pociechami z niepełnosprawnościami. Swoją rzeczywistość opisała w obszernym oświadczeniu. "Jest taki moment, w którym robi się ciemno przed oczami i mnie się zrobiło ciemno przed oczami, jeśli chodzi o to, co się wydarzyło. Ja nigdy się nie żaliłam i nigdy publicznie nie opowiadałam o tym, jak mi jest ciężko z tego tytułu, że dwoje moich dzieci są dzieciakami szczególnej troski. Nie przypominam sobie też bardzo, żeby ktoś mi w tym pomagał, wspierał, jeśli chodzi o tak zwane państwo. Dlatego szczególnie mnie jako mamie jest trudno na to wszystko patrzeć i znosić fakt, że nie dba się o dzieci z niepełnosprawnościami, osoby z niepełnosprawnościami w takim wymiarze, w jakim one powinny być zaopiekowane, a wymusza się na kobietach rodzenie kolejnych chorych dzieci" - wyznała gwiazda w 2020 roku.

Agnieszka Chylińska Fot. Paweł Malinowski / Agencja Wyborcza.pl

Chylińska o aborcji

Jakie stanowisko ma z kolei artystka w kwestii aborcji? Pozostawia tę kwestię sumieniu. "Zawsze uważałam, że jest to kwestia sumienia. Nie można nikogo do niczego zmuszać, nie można nikomu narzucać czegokolwiek, zakazywać czegokolwiek, to jest po prostu nieludzkie. Każda z nas jest inna, każda z nas ma prawo decydować o swoim życiu. Każda z nas ma zupełnie inną sytuację rodzinną, finansową, zdrowotną. Potem z naszą decyzją tak naprawdę zostajemy same i z tym żyjemy do końca naszych dni. Nigdy nie chciałam, żeby ktoś żył tak jak ja" - podsumowała Chylińska. Co sądzicie o jej oświadczeniu? Po zdjęcia artystki zapraszamy do galerii na górze strony.