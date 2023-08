Małgorzata Tomaszewska wraz z początkiem sierpnia ogłosiła w mediach społecznościowych, że spodziewa się drugiego dziecka. Gwiazda TVP przebywała wówczas na rodzinnych wczasach w Grecji i podzieliła się rajskim kadrem, na którym zaprezentowała ciążowe krągłości. Wiemy, że prezenterka jest w drugim trymestrze ciąży i póki co wciąż pozostaje aktywna zawodowo. Ku uciesze widzów, po wakacjach od razu wróciła na antenę TVP.

Zobacz wideo Małgorzata Tomaszewska jest na nietypowej diecie. "Jem przez 8 godzin, nie jem przez 16"

Małgorzata Tomaszewska wróciła do "Pytania na śniadanie". Niedawno ogłosiła, że jest w ciąży

Małgorzata Tomaszewska pojawiła się 8 sierpnia w roli prowadzącej "Pytania na śniadanie". Prezenterka postawiła na jeansy, biały top i obszerną marynarkę, która zasłoniła jej ciążowy brzuch. Na oficjalnych profilach programu śniadaniowego TVP w mediach społecznościowych nie brakuje komentarzy sympatyków prezenterki, którzy cieszą się z jej powrotu. "Gratuluję pani Małgosi", "Trzeba na zapas nacieszyć się Małgosią, bo potem jak będzie dzidziuś, to stracimy kontakt. Życzę oczywiście wszystkiego najlepszego", "Super! Lubię was. Zdrówka" - czytamy.

Małgorzata Tomaszewska w 'Pytanie na śniadanie' fot. screen VOD TVP

Małgorzata Tomaszewska wróciła do "Pytania na śniadanie". Co z jej innymi programami TVP?

Choć ciąża Małgorzaty Tomaszewskiej nie koliduje z jej rolą prowadzącej w "Pytaniu na śniadanie", sytuacja wygląda nieco inaczej w przypadku innych hitowych programów TVP. W najbliższym czasie nie zobaczymy już jej w formacie "The Voice of Poland". Nie poprowadzi także siódmej edycji programu "The Voice Senior", gdzie do tej pory partnerowała Rafałowi Brzozowskiemu.

