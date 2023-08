Jacek Kurski jest dziś w związku małżeńskim z Joanną Kurską. Nie każdy wie, że wcześniej jego żoną była Monika Mucek, z którą spędził aż 24 lata. Była para doczekała się trójki pociech: Zdzisława, Zuzanny i Olgierda. Co ciekawe, pomimo tak długiego stażu, Kurski z byłą partnerką otrzymali rozwód kościelny. Poznajcie kulisy tej relacji.

Jacek Kurski spędził z nią 24 lata. Połączyła ich wiara

Ten związek zdecydowanie był ukrywany przed blaskiem fleszy, czego nie można powiedzieć o obecnym małżeństwie Kurskiego. Gdzie były polityk poznał swoją pierwszą żonę? Spotkali się, kiedy Kurski działał z NSZZ "Solidarność". Monika Mucek z zawodu jest nauczycielką angielskiego. Para wzięła ślub w 1991 roku. W związku z tym, że zakochani spędzili ze sobą 24 lata, musiała ich łączyć silna więź. Obydwoje są osobami wierzącymi. Osiem lat po ślubie postarali się o błogosławieństwo z rąk Jana Pawła II, co zostało udokumentowane w gazetach:

21 XI 1999 r. Najważniejszy dzień w życiu naszej rodziny. Błogosławieństwo Ojca Świętego.

Mucek pomagała Kurskiemu rozwijać karierę. Nie dogadali się jednak na dłuższą metę

Cała rodzina zamieszkała w Brukseli, aby Kurski rozwijał się na ścieżce zawodowej. Żyli za granicą w latach 2009-2014, kiedy to polityk był posłem w Parlamencie Europejskim. W 2015 roku para rozstała się. Wiemy, że biskup unieważnił to długie małżeństwo, co jest rzadko spotykane. Nie znamy jednak dokładnej przyczyny rozłąki polityka i Mucek. Czy małżonkowie rozstali się w dobrych relacjach? W rozmowie z "Faktem" pierwsza żona Kurskiego życzyła mu powodzenia.