Natalie Portman i Benjamin Millepied wzięli ślub 11 lat temu. Mimo że para chroniła swoją prywatność i nie afiszowała się w mediach oraz na czerwonych dywanach swoim uczuciem, to jednak nie jest żadną tajemnicą, że od dwóch miesięcy przeżywała kryzys w swoim małżeństwie. Od jakiegoś czasu w mediach huczało od plotek dotyczących niewierności Benjamina Millepieda. Mężczyzna miał zdradzić swoją żonę z aktywistką klimatyczną Camille Étienne. Teraz okazuje się, że małżeństwo Natalie Portman i Benjamina Millepieda przeszło do historii.

Natalie Portman rozstała się z mężem po 11 latach małżeństwa

Us Weekly informuje, że Natalie Portman i Benjamin Millepied podjęli decyzję o rozstaniu. Według doniesień portalu początkowo walczyli o swój związek. Ostatecznie nie udało im się uratować małżeństwa. "Po tym, jak pojawiły się wieści o jego romansie, próbowali pracować nad swoim małżeństwem, ale obecnie je kończą"- powiedział informator Us Weekly.

Plotki o kryzysie w małżeństwie Portman i Millepieda obiegły świat tuż po tym, jak w dniu 11. rocznicy ślubu, 4 sierpnia, aktorka została zauważona bez obrączki podczas imprezy Angel City FC w Sydney w Australii. Od razu przypomniano romans jej męża z 25-letnią aktywistką. "Natalie uważa, że romans Benjamina był krótkim i głupim związkiem, który nic dla niego nie znaczył" - mówił informator Us Weekly, gdy doniesienia o zdradzie wyszły na jaw. Dodał wtedy, że plotki "upokorzyły" hollywoodzką gwiazdę, a mimo tego Natalie Portman chciała sprawdzić, czy jest w stanie jeszcze zaufać mężowi, dlatego próbowała zawalczyć o związek. Nie chciała, by ich dzieci "dorastały w rozbitej rodzinie". Aktorka nie była jednak pewna, czy będzie w stanie odbudować związek po skandalu. "W tej chwili rozmawiają i pracują nad tym razem dla dobra swoich dzieci" - wyjaśnił informator, zanim media obiegły doniesienia o rozstaniu. Dodał, że Millepied "żałuje" swoich działań.

Natalie Portman i Benjamin Millepied współpracowali razem na planach filmowych

Portman i Millepied poznali się w 2009 roku podczas pracy nad thrillerem Darrena Aronofsky'ego "Czarny łabędź", który trafił do kin w 2010 roku. "Poznałam na nim [na planie - przyp.red.] mojego męża, więc myślę, że byłam w krainie snów" - powiedział Portman o filmie podczas wywiadu w SiriusXM w 2018 roku. "Uczył mnie tańczyć. To było zdecydowanie ekscytujące i zabawne. To było piękne. To było tak, jakbym naprawdę go poznała i wtedy wydawało się, że 'Och, to jest ta osoba'"- mówiła aktorka.

Duet współpracował później przy filmie "Vox Lux" z 2018 roku, w którym Portman grała gwiazdę muzyki pop o imieniu Celeste. Millepied, zawodowy tancerz baletowy, pracował z żoną nad choreografią do filmu.

"Cóż, dzielimy się tym, nad czym pracujemy, ale jesteśmy jak dwoje artystów o różnych ambicjach i zainteresowaniach" - powiedziała Millepied w rozmowie z Us Weekly, kiedy zapytano go o relacje zawodowe z Portman. Para ma dwoje dzieci: 12-letniego Alepha i sześcioletnią Amalię.