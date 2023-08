William Friedkin nie żyje. Reżyser "Egzorcysty" miał 87 lat

W poniedziałek, 7 sierpnia, zmarł reżyser William Friedkin. Był jednym z najbardziej podziwianych twórców filmowych, którzy zadebiutowali w latach 70. Na swoim koncie miał oscarową produkcję, kryminał "Francuski łącznik". Doceniono go w kategorii "Najlepszy reżyser" w 1971 roku, a sam film otrzymał kilka statuetek w innych kategoriach. Dwa lata później ponownie walczył o statuetkę w tej samej kategorii, tym razem za reżyserię horrory "Egzorcysta". Zmarł w wieku 87 lat w Los Angeles.

William Friedkin nie żyje

O śmierci słynnego reżysera poinformowała jego żona, była producentka i szefowa studia, Sherry Lansing. William Friedkin zmarł w swoim domu z powodu niewydolności serca i zapalenia płuc.

William Friedkin urodził się 29 sierpnia 1935 roku w Chicago. Był synem emigrantów z Ukrainy. Swoją karierę rozpoczął od reżyserowania programów telewizyjnych na żywo, a także filmów dokumentalnych. W 1967 roku zadebiutował filmem "Dobre czasy". W produkcji zagrali Cher i Sonny Bono.

Hollywood reporter, serwis, który przekazał informacje o śmierci reżysera, wyjaśnia, że jego produkcje, do których należały również m.in. "Czarnoksiężnik" (1977) czy "Żyć i umrzeć w Los Angeles" (1985), charakteryzowały się wyjątkowym okiem wizualnym, gotowością podjęcia tematu gatunku i potraktowania go z dużą powagą. W jego filmach istotną rolę grał nie tylko obraz, ale i dźwięk, który miał dodawać warstwę strachu, tajemnicy oraz dysonansu. Miał przekazywać nadprzyrodzone poczucie "strachu i paranoi, moich przyjaciół", jak wyjaśnił w swoim pamiętniku z 2013 roku, "The Friedkin Connection".

"Należał do genialnego pokolenia filmowców, którzy wywrócili do góry nogami system studyjny, tworząc filmy prowokacyjne, indywidualistyczne i antyautorytarne. Kilku jej członków w pewnym momencie połączyło siły, aby stworzyć The Directors Company, próbując zapewnić sobie niezależność, którą cenili, chociaż wewnętrzne nieporozumienia doprowadziły do jej rozwiązania, niedługo po tym, jak zbiorowo odrzucili "Gwiezdne wojny" - czytamy w Hollywood reporter.

Życie prywatne Williama Friedkina

Reżyser żenił się cztery razy i miał za sobą trzy rozwody. Na początku lat 70. był związany z Kitty Hawks, która była córką reżysera Howarda Hawksa. Potem w latach 1972-76 był związany z tancerką oraz choreografką Jennifer Nairn-Smith, z którą nigdy się nie ożenił, ale miał syna Cedrica. W 1977 roku ożenił się z francuską aktorką Jeanne Moreau. Jego kolejną żoną była aktorka Lesley-Anne Down, z którą miał syna Jacka. Od 1991 roku był związany z producentką filmową Sherry Lansing.