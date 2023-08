Sanah wkrótce rozpocznie swoją trasę koncertową "Uczta nad ucztami". Piosenkarka wystąpi w trzech polskich miastach. Ma w planach występy w Warszawie, Gdańsku, a także na Śląsku. Pomimo tego, że trasa rozpoczyna się dopiero za półtora miesiąca, artystka już rozpoczęła intensywne przygotowania. Postanowiła w dosłowny sposób podejść do nazwy koncertów. W tym wypadku musiała poradzić się popularnego znawcy kuchni. W tej roli wystąpił oczywiście Robert Makłowicz, który zna najskrytsze tajniki gastronomiczne z całego świata. Wraz z celebrytką omówił posiłki, które gwiazda powinna zaserwować fanom,

Sanah potrzebowała pomocy. Udzielił jej prawdziwy mistrz kuchni. Rozpoczęła współpracę z Robertem Makłowiczem

Sanah aktywnie działa również w mediach społecznościowych. Poczynania piosenkarki w sieci śledzi ponad 800 tysięcy obserwatorów. Niedawno artystka wrzuciła nietypowy filmik. Przedstawiał on "spotkanie z mistrzem", jak to ujęła Sanah. Mowa oczywiście o Robercie Makłowiczu. Wokalistka stwierdziła, że potrzebuje jego rady. "Organizuję wielką "Ucztę nad ucztami". To jest dla mnie bardzo niepokojące, bo muszę upichcić coś dla 200 tys. osób" - wyznała.

Robert Makłowicz od razu przeszedł do konkretów. "Każda uczta, wszystko jedno, czy robisz ją dla pięciu osób, czy dla 200 tysięcy, powinna być niepowtarzalna, powinna być wyjątkowa. Powinna być emanacją tego, kto zaprasza. Ten, który zaprasza, poprzez ucztę, daje do zrozumienia widzom, o co "kaman" jemu w sercu. Na ucztę trzeba wszystko przygotować z umiarem" - wyznał mężczyzna. Stwierdził, że piosenkarka musi skupić się na wyrazistości. Sanah zapytała, czy gęś to dobry wybór na eleganckie przyjęcie. Makłowicz nie miał wątpliwości. Więcej zdjęć znajdziecie w galerii na górze strony.

Fani są zaskoczeni współpracą Sanah i Roberta Makłowicz

Internauci nie kryli ogromnego zaskoczenia. Połączenie znanej piosenkarki i szefa kuchni niezmiernie ich zdziwiło. Oczywiście, w pozytywnym sensie. Filmik bardzo przypadł im do gustu. Część z nich była w szoku. Pozostali pytali, czy można liczyć na dłuższą współpracę między Sanah i Makłowiczem. "Takiego duetu nikt się nie spodziewał, a wszyscy potrzebowali", "Idolka z idolem się spotkali", "Wszystkich gości się spodziewałam, ale Makłowicza to ani trochę" - pisali fani w komentarzach pod postem na Instagramie. A wam podoba się takie połączenie? ZOBACZ TEŻ: Sanah wspomina dzieciństwo w wielodzietnej rodzinie. Z szóstką rodzeństwa nie miała łatwo. "Musiałam szybciej jeść"

