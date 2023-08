Izabela Trojanowska dziś jest jedną z popularniejszych w Polsce aktorek, co z ogromną przyjemnością łączy z muzyczną karierą. Przed laty jednak nawet nie myślała o wejściu do świata show-biznesu. Chciała dołączyć do zakonu, ale jedno spotkanie z Janem Pawłem II odmieniło jej życie.

Izabela Trojanowska zaczęła śpiewać dzięki Janowi Pawłowi II

Izabela Trojanowska wielokrotnie wspominała, że wiara jest niezwykle ważnym aspektem w jej życiu. W młodości nawet uczęszczała do chóru kościelnego, gdzie odkryto jej talent. Pewnego dnia jedna z sióstr namówiła ą do wzięcia udziału w Festiwalu Piosenki Religijnej w 1971 roku. Jej występ miał okazję zobaczyć nawet sam Jan Paweł II, który osobiście wręczył jej dyplom. W rozmowie z "Dobrym Tygodniem" przyznała, że jego uścisk dłoni potraktowała, jako znak od Boga, że powinna pokierować drogę zawodową właśnie w kierunku śpiewu.

Kiedy uścisnął mi dłoń, poczułam się, jakbym otrzymała przepustkę do mojego przyszłego zawodu. […] Uznałam, że te nagrody to glejt od Pana Boga. Od tej chwili wiedziałam, co mam robić w życiu - mówiła Izabela Trojanowska w rozmowie z "Dobrym Tygodniem".

Izabela Trojanowska została wychowana w religijnej rodzinie

Izabela Trojanowska do dziś jest wierna katolickim ideałom. Zawdzięcza to rodzinie, która wychowywała ją blisko kościoła. W rozmowie z Elżbietą Jaworowicz w "Sprawie dla reportera" przyznała: "Zostałam wychowana w wierze katolickiej. Bardzo przestrzegaliśmy chodzenia do kościoła. Ja właściwie z kościoła nie wychodziłam. Gdy miałam dziesięć lat śpiewałam w chórze. Robiłam też stroiki wielkanocne, które sprzedawałam, aby pomóc biednym. W takim duchu zostałam wychowana". Zdjęcia Izabeli Trojanowskiej znajdziesz w naszej galerii na górze strony.