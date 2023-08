Mateusz Damięcki od pięciu lat jestem mężem instruktorki baletu - Pauliny Andrzejewskiej, z którą doczekał się dwóch synów: Franciszka i Ignacego. Co ciekawe, kobieta od jakiegoś czasu spełnia się jako choreografka teatralna. Ostatnio pracowała nad spektaklem "Magia obłoków", który zaczął być właśnie wystawiany w Teatrze Polskim w Szczecinie. To właśnie tam w weekend za kulisami miał okazję podziwiać ją znany mąż. Po tym zdecydował się na publiczne docenienie swojej ukochanej.

Mateusz Damięcki napisał o żonie. Jeden istotny szczegół przypadł mu do gustu

W niedzielę wieczorem Mateusz Damięcki zamieścił na InstaStories kilka takich samych zdjęć z Pauliną Andrzejewską. Na każdym z nich widniał jednak inny podpis. "To jest Paulina. Paulina jest super. Ale nie dlatego, że jest piękna. Paulina jest super, bo jeździ po całej Polsce i realizuje spektakle jako choreografka w różnych teatrach. Do każdego miejsca zabiera ze sobą Franka i Igiego" - napisał i zwrócił uwagę na to, co ma na szyi, a co bardzo mu się spodobało.

Na tym zdjęciu jesteśmy w foyer Teatru Polskiego w Szczecinie. Jest noc, próba generalna właśnie dobiegła końca. Moja żona ma na szyi kartę, która otwiera wszystkie drzwi w teatrze. To mnie jara - wyznał publicznie aktor.

Żona Mateusza Damięckiego pokazała się bez makijażu. Naturalna piękność

Mateusz Damięcki powiedział, za co docenia swoją żonę

Żona Mateusza Damięckiego mogła liczyć na więcej ciepłych słów od męża. "Na tym zdjęciu Paulina jest bardzo zmęczona - w końcu spektakl, którego premiera odbyła się dziś, sam się nie postawi. Ale Paulina bardzo chce, żeby mi się podobało i dlatego się stara. Ja to czuję, ja to wiem i bardzo, to doceniam" - stwierdził dumny Mateusz. Ich wspólne zdjęcia znajdziesz w galerii na górze strony. O wielkim sercu ukochanej aktor opowiadał też jakiś czas temu w wywiadzie dla internetowego programy Magdy Mołek - "W moim stylu". "Ona ma jakieś pokłady takiej cierpliwości w sobie, których ja nie rozumiem, nie mam zielonego pojęcia w tych takich momentach przytomności, na które sobie czasami jestem w stanie pozwolić, kiedy nie jestem owładnięty emocjami, nerwami, wywołanymi strachem i taką świadomością, że nad niczym nie panuję" - przyznał i zdradził, że Paulina lepiej radzi sobie od niego z natłokiem obowiązków.

