Agata Kornhauser-Duda od ośmiu lat zajmuje stanowisko pierwszej damy. Jako żona prezydenta Polski, towarzyszy mu w różnych oficjalnych spotkaniach. Angażuje się również w projekty społeczne. Duda nie otrzymuje jednak żadnego wynagrodzenia. Wcześniej spełniała się jako nauczycielka w liceum w Krakowie. Pełniła tę rolę przez 17 lat. Obecnie nie ma formalnego zatrudnienia. Nie oznacza to jednak, że jest z tego powodu poszkodowana.

Jaką emeryturę dostanie Agata Kornahuser-Duda? Kwota może zszokować

We wrześniu 2021 roku zrobiło się głośno o składkach emerytalnych dla pierwszych dam. Wówczas Błażej Spychalski, rzecznik Andrzeja Dudy, skomentował sprawę. "Pomysł posłów wydaje się celny i trafny. Wiele osób mówi od dłuższego czasu, że sprawa emerytur dla Pierwszych Dam musi być uregulowana" - zapewnił w rozmowie z Interią. Tak też się stało. Wprowadzono swego rodzaju "rekompensatę". W ten sposób, mimo braku aktywności zawodowej, Agata Duda ma opłacane składki emerytalne przez państwo.

Według "Faktu", składki na ubezpieczenie dla pierwszych dam są wypłacane wstecz. Można je wyliczyć na podstawie przeciętnego wynagrodzenia. Z wyliczeń tabloidu wynika, że póki co Agata Duda powinna mieć na koncie emerytalnym około 83 tysiące złotych. Do końca 2023 roku kwota miałaby wzrosnąć do 99,6 tysięcy złotych. Z tego względu, pierwsza dama będzie mogła pobierać o 400 złotych miesięcznie wyższą emeryturę. Więcej zdjęć znajdziecie w galerii na górze strony.

Kilka miesięcy temu wyszło na jaw, jakie świadczenie pobiera dawna pierwsza dama, Jolanta Kwaśniewska. Jak się okazało, kobieta wykazała się przezornością. Lata temu postanowiła wziąć sprawy w swoje ręce i sama płaciła składki. Jakiś czas temu podzieliła się cennymi wskazówkami w kwestii funduszy. "Każdy z nas musi być odpowiedzialny za siebie. Odkładajmy, chociaż niewielką część swoich dochodów, żeby mieć nawet skromny kapitał na przyszłość (...)" - mówiła w rozmowie z "Faktem". Jak obliczył to "Super Express", Kwaśniewska może liczyć na około trzy tysiące złotych emerytury. Przed waloryzacją była to kwota o około 500 złotych mniejsza. ZOBACZ TEŻ: Agata Kornhauser-Duda nie zarabia, ale jej emerytura rośnie. Wyliczenia tabloidu zaskakują

