Relacje księcia Harry'ego i jego brata od dawna pozostawiają wiele do życzenia. W autobiografii "Spare" książę Sussexu opisał konflikt z księciem Williamem, a nawet ujawnił, że ten miał go zaatakować fizycznie. Po jednym ze szczerych wywiadów, którego udzieliła Meghan Markle, książę William chciał porozmawiać z bratem. Jak zareagował Harry?

REKLAMA

Zobacz wideo Andrzej Duda kłaniał się księciu Williamowi

Książę Harry wysłał do księcia Williama wiadomość. To mogło zaboleć

W 2019 roku Meghan Markle udzieliła wywiadu dla ITV w związku z dokumentem "Harry i Meghan: Podróż do Afryki". To tam żona księcia Harry'ego pierwszy raz ujawniła, że nie wszystko jest w porządku. Ze łzami w oczach mówiła: "Każda kobieta, szczególnie gdy jest w ciąży, jest naprawdę bezbronna, dlatego to było naprawdę trudne. Później pojawia się dziecko, no wiesz..." - zaczęła. Później dodała. "Dziękuję, że o to pytasz. Niewiele osób pytało mnie, czy wszystko ze mną w porządku, a to, przez co przechodzi się za kulisami, jest bardzo prawdziwe". Na pytanie, czy przechodzi trudny okres, odpowiedziała twierdząco.

Jak dowiadujemy się z książki Valentine'a Low "Courtiers: The Hidden Power Behind the Crown", dzień później książę William wysłał wiadomość do księcia Harry'ego. Zapytał się go, czy może się z nim zobaczyć. Harry odpisał jednak: "Nie przyjeżdżaj".

Meghan Markle ma dość "świętej Kate". Twierdzi, że wpływa na jej hollywoodzką karierę

Autor książki tłumaczy, że książę Harry, który od lat walczy z mediami, bał się, że zespół Williama opowie prasie o tej wizycie. "Był tak zaniepokojony, że zespół Williama ujawni prasie wizytę, że wolałby nie widzieć swojego brata, niż ryzykować, że dostanie się to do gazet. Dla wszystkich, którzy wiedzieli, co się dzieje, było to bolesne".

Niecałe trzy miesiące po emisji wyżej wspomnianego wywiadu, Meghan i Harry podjęli decyzję o przeprowadzce do USA. Później zaczęli ujawniać kolejne kulisy życia w rodzinie królewskiej. Najpierw w rozmowie z Oprah Winfrey, a później w dokumencie Netfliksa i autobiografii "Spare". Zdjęcia rodziny królewskiej znajdziecie w galerii na górze strony.

książę William, książę Harry Agencja Gazeta