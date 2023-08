Angela Getler jest pierwszą w Polsce transpłciową dziennikarką w Polsce. Zawodowo spełnia się jako pracownica stacji News24 w programie "Ecco homo. Oto człowiek". Oprócz tego udziela się aktywistyczne, a wszystkim dzieli się za pośrednictwem Instagrama. Ostatnio miała okazję udzielić wywiadu, w którym podzieliła się doświadczeniami związanymi z coming outem. Wiele osób ją opuściło.

Angela Getler przeżyła ciężkie chwile po coming oucie

Angela Getler urodziła się w męskim ciele i zawsze podobały jej się dziewczyny. Z czasem zaczęła jednak odkrywać w sobie, że interesuje ją kobiecość, lubi ubrania typowe dla tej płci i była w stanie opuszczać szkołę, tylko po to, żeby przez kilka godzin móc wyrazić siebie. W rozmowie z dwumiesięcznikiem "Replika" ujawniła, że kiedy w końcu zdobyła się na coming out przed bliskimi, wiele osób się od niej odwróciło.

Po coming oucie straciłam znajomych. […] Rozstałam się z wieloletnią partnerką. Ona po prostu była hetero. Nie była w stanie kontynuować związku z dziewczyną - wspominała Angela Getler w rozmowie z "Repliką".

Angela Getler zajadała smutek

Po coming oucie Angela Getler przechodziła przez bardzo ciężki okres. Zaczęły się problemy psychiczne, a fakt, że straciła dziadków dolał oliwy do ognia. Starała sobie poradzić ze smutkiem poprzez kompulsywne objadanie się. "Na nowo zajadałam smutek. […] Ważyłam 212 kg, ledwo wstawałam z łóżka, by podpierając się kulami dotrzeć do łazienki. Utrzymywała mnie mama i dawała wsparcie" - dodała. Zdjęcia Angeli Getler znajdziesz w naszej galerii na górze strony.