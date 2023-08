Zamachowski i Muskała nie mogą się porozumieć w jednej kwestii. "Nie chcę uciekać"

Zbigniew Zamachowski był żonaty dwa razy. Żadne z jego małżeństw nie przetrwało. Obecnie aktor związany jest z koleżanką po fachu, Gabrielą Muskałą. Między zakochanymi istnieją jednak pewne różnice zdań. Artyści mają podobno zupełnie inne podejście do pracy. Jak udało im się dogadać?

Zamachowski i Muskała nie mogą się porozumieć w jednej kwestii. "Ja nie chcę uciekać"

Gabriela Muskała jest bardzo zapracowaną aktorką. Artystka nie ukrywa, że praca zawsze była dla niej bardzo ważna. W rozmowie z tygodnikiem "Na Żywo" zdradziła, że potrafi zagrać w sześciu spektaklach w ciągu trzech dni. "Nie wiem, skąd biorę siły, ale tak pracuję, tak działam i żyję" - wyznała. Zbigniew Zamachowski ma natomiast zgoła inne podejście. Aktor ma ponoć przekonywać ukochaną do zwolnienia tempa.

Ceniłem, cenię i pewnie będę cenił tak zwany święty spokój. Pojmuję go jako taki stan, kiedy nie trzeba się spieszyć, pędzić, w ogóle nie trzeba. Najlepiej czuję się, gdy siedzę sobie w deszczowe dni i gapię się w okno. Wiem, że to brzmi banalnie, ale to jest dla mnie święty spokój. Żeby nikt mi d...y nie zawracał - mówił w rozmowie z "Galą".

W wywiadzie dla "Na Żywo" Muskała przyznała, że wysiłki aktora okazały się owocne. "To życie, które teraz prowadzę i to jak teraz żyję, pokazuje mi, że zawód i praca bardzo często jest ucieczką, a ja nie chcę uciekać, bo życie mnie wzywa. Uciekałam przed życiem, ale już nie chcę, bo doceniam to, które teraz mam" -stwierdziła.

Gabriela Muskała gościła niedawno w podcaście Anny Zajdler zatytułowanym "Porażka, czyli sukces". Aktorka opowiedziała o swoim związku. Zdradziła, czym ujął ją Zbigniew Zamachowski. "Cudowne poczucie partnerstwa i swobody, akceptacji absolutnej i to, że ja się z tym człowiekiem mogę śmiać przede wszystkim. Ale też mogę mu się wypłakać w ramię, jak trzeba, i pomóc, jak jemu jest ciężko" - powiedziała.

Gabriela Muskała, Zbigniew Zamachowski Fot. KAPiF