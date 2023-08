Majdan, Nergal, Pachut, a to nie koniec listy. Oto wszyscy mężczyźni Dody

Doda stała się niezwykle popularna dzięki programowi "Bar" z 2002 roku. Atrakcyjna blondynka jest zaręczona z niejakim Damianem, który występuje nawet w jednym z odcinków. To tam młodziutką piosenkarkę miał dostrzec znany piłkarz, Radosław Majdan. Rok 2003. Bramkarz wtedy jeszcze Wisły Kraków, dzwoni do uczestniczki reality show z propozycją spotkania. Wokalistka zespołu "Virgin" zaczyna pojawiać się na trybunach i kibicować mu w trakcie meczów. On z kolei wspiera ją w kolejnych przedsięwzięciach. Zakochani szybko zyskują miano "polskich Beckhamów".

Doda i Majdan. "Polscy Beckhamowie"

W 2003 roku Majdan się oświadcza. Dwa lata później biorą ślub. Od jesieni 2006 roku, w wyniku nieporozumień z zespołem, Doda zaczyna planować solową karierę. Radek Majdan przenosi się z Wisły Kraków do słabszego zespołu ze Szczecina. W 2007 roku piłkarz rzuca się z pięściami na dziennikarza Faktu, który dokumentuje, jak ten obściskuje się z piękną blondynką w klubie. Nie była nią Doda. Piosenkarka początkowo zapowiedziała awanturę. Ostatecznie złożyła papiery rozwodowe.

Doda i Nergal. "Era księżniczki ciemności"

W 2009 roku 25-letnia wówczas Doda poznaje Adama Darskiego - lidera zespołu Behemoth, który zasłynął z darcia biblii (i darcia się na scenie). Wokalistka zobaczyła muzyka na kanapie u Kuby Wojewódzkiego i postanowiła, że pozna go bliżej. W 2010 roku zaręczają się. Latem tego roku u Nergala zdiagnozowano białaczkę. Doda wspierała Nergala przez cały okres walki z chorobą. Niestety, lider Behemotha zerwał z nią przez telefon. Ta z wściekłości podpaliła jego rzeczy.

Doda i Błażej Szychowski. Był jej lekiem na całe zło

Po Nergalu Doda przeżywała kryzys. W końcu jednak nadszedł maj 2011 roku, gdy szykowała się do trasy koncertowej "The Seven Temptations". Pojawił się on - Błażej Szychowski, który widział w niej nie gwiazdę, a "dobrą, ciepłą dziewczynę", jak opowiadali potem w "Vivie". Po dziesięciu miesiącach choreograf i piosenkarka rozeszli się, ale pozostali w dobrych stosunkach.

Doda i Emil Haidar. O mały włos z Zosią Ślotałą nie zostały bratowymi

Rok 2015. Doda po roku związku w lipcu zaręcza się z przedsiębiorcą Emilem Haidarem. To biznesmen, który wraz z bratem bliźniakiem (który jest mężem Zosi Ślotały) prowadził spółkę paliwową. W listopadzie tego samego roku już się rozstali. Potem rozpętała się batalia sądowa między eksnarzeczonymi, która trwała latami. Piosenkarka ostatecznie została uniewinniona w sprawie o zniesławienie. Mężczyzna oskarżył ją o publiczne oczernianie i tym samym popsucie wizerunku, co w konsekwencji sprawiło, że jego firma straciła klientów. Nie była to jednak ich jedyna przepychanka sądowa.

Doda i Emil Stępień. Odkryte karty dopiero po ślubie

Wokalistka bardzo długo ukrywała miłość z Emilem Stępniem przed całym światem. O tym, że są razem, powiedzieli wszystkim dopiero po ślubie. Ich drogi połączyły się w 2016 roku. Spotkali się na premierze spektaklu „Słownik ptaszków polskich", w którym Doda wcielała się w postać Andżeliki. Od razu wytworzyła się między nimi więź. Z początku się przyjaźnili. Wkrótce potem zostali partnerami biznesowymi. Ostatecznie stali się parą i pobrali się w Marbelli. Mimo że był to związek inny niż wszystkie, bo skrywany, nie przetrwał próby czasu. W listopadzie 2020 roku w sieci ukazały się wymowne zdjęcia Dody z nieznanym amerykańskim celebrytą - Maxem Hodgesem, z którym artystka nie chciała żyć w związku na odległość. Po trzech latach małżeństwa z Emilem Stępniem para postanowiła się rozstać. 9 czerwca 2021 roku tuż po godzinie 17.00 na oficjalnym profilu Dody na Instagramie ukazało się oświadczenie o złożonym przez nią pozwie rozwodowym. Rozwód pary został sfinalizowany 15 listopada 2021 roku. Po rozstaniu Doda wyznała, że cierpiała przez Stępnia na depresję, stany lękowe i miała myśli samobójcze.

Doda i Dariusz Pachut. Był pocieszeniem po programie?

Potem piosenkarka zaczęła szukać miłości w programie. "Doda. 12 kroków do miłości" miało pomóc jej znaleźć tego jedynego. Niestety, żaden z kandydatów nie był na tyle interesujący, by Doda weszła z nim w związek. Za to zaczęła być widywana w towarzystwie przystojnego mężczyzny w typie surfera. Okazało się, że to były mężczyzna Doroty Gardias, który dość szybko rozstał się z pogodynką. To przy nim fani widzieli, że Doda odzyskała blask w oczach. Niestety, od dłuższego czasu mówi się o rozstaniu pary. A może to tylko strategia marketingowa przed nowym programem i trasą koncertową piosenkarki? Więcej zdjęć znajdziecie w galerii na górze strony.