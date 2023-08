Pomimo iż Dawid Kwiatkowski ma dopiero 27 lat, na polskiej scenie muzycznej jest obecny już od przeszło dekady. Piosenkarz ogromną część roku spędza w trasie, koncertuje bowiem w całej Polsce. W przerwach między występami relaksuje się we własnym domu. Zobaczcie, jak wygląda mieszkanie artysty.

Mieszkanie Dawida Kwiatkowskiego to połączenie elegancji i nowoczesności. Czarna sypialnia robi wrażenie

Dawid Kwiatkowski ubiera się bardzo oryginalnie. Jeśli chodzi o wystrój wnętrz, piosenkarz preferuje jednak klasykę z nutą ekstrawagancji. Mieszkanie artysty urządzone jest naprawdę luksusowo. Aranżując własne gniazdko, wokalista skorzystał z pomocy specjalistów. Nad wnętrzami czuwał Szymon Fiołka, znany widzom "Pytania na śniadanie", gdzie od czasu do czasu pojawia się w roli eksperta i doradza w urządzaniu domów. Efekty są naprawdę imponujące. Salon połączony jest z jadalnią. Jasne ściany ze zdobieniami przełamane zostały ciemnymi meblami. W centrum pomieszczenia znajduje się ciemnozielona kanapa. Stylowe dodatki, takie jak nowoczesne oświetlenie i dywan w geometryczny wzór nadają wnętrzu charakteru. Nie zabrakło też roślinnych akcentów.

Uwagę przyciąga też kolor ścian w przedpokoju. Głęboka zieleń kontrastuje z jasnymi drzwiami. Ozdobne listwy przy suficie sprawiają, że pomieszczenie wydaje się znacznie wyższe niż w rzeczywistości i przy okazji rozjaśniają nieco ciemny korytarz. Trzeba przyznać, że wygląda to nietypowo i oryginalnie. Całości dopełniają proste lampy również w zielonej barwie.

Kuchnia i łazienka trzymane są w ciemnych kolorach. Nowoczesne meble, czarno-złote płytki ze wzorem marmuru nadają wnętrzom luksusowy wygląd. Największe wrażenie robi jednak sypialnia. Czarne ściany to nie jest oczywisty wybór. Nad ogromnym łóżkiem wisi pleciony łapacz snów w tym samym kolorze. Więcej zdjęć mieszkania Dawida Kwiatkowskiego znajdziecie w naszej galerii.

Dawid Kwiatkowski ocalił mamę. Jako nastolatek podjął bardzo ważną decyzję

Dawid Kwiatkowski nie ukrywa, że miał trudne dzieciństwo. Mama piosenkarza zmagała się z uzależnieniem od alkoholu. Piosenkarz musiał szybciej dorosnąć. Kiedy był nastolatkiem, przekonał rodzicielkę, aby poddała się leczeniu. "To on przekonał mamę, żeby podjęła leczenie. "Nie wiadomo, jak jej choroba alkoholowa potoczyłaby się dalej, gdyby nie moja interwencja. Zaprowadziłem ją na odwyk, więc musiałem być dorosłym, będąc nastolatkiem. Nie boję się mówić o dzieciństwie, nie użalam się nad sobą. Chcę pokazać wszystkim ludziom, którzy mnie obserwują, że da się. Nie ważne, ile masz środków, jakie masz warunki. Da się spełnić to, o czym marzysz" - wspominał artysta w progranie "Uwaga!". Dziś pani Agnieszka już nie pije, a jej relacje z synem znacznie się poprawiły.