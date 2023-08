Ostatnimi czasy wiele dzieje się w życiu księcia Harry'ego i Meghan Markle. Mówi się, że mają problemy finansowe, przez zerwane kontrakty. Odwracają się od nich znani przyjaciele, bo boją się, że wpadną w niełaskę u rodziny królewskiej. Mimo to para ma na siebie nowy pomysł. Meghan Markle postanowiła wrócić do Hollywood. Po ślubie z księciem i wkroczeniu do brytyjskiej rodziny królewskiej musiała zrezygnować z aktorstwa. Planuję przeprowadzkę, aby być bliżej agencji. Tym pomysłem jednak nie jest zachwycony książę Harry.

Meghan chce się przeprowadzić. Harry nie jest zachwycony tym pomysłem

Meghan Markle i książę Harry mieszkają w Montecito w Kalifornii. Urządzili się w rezydencji wartej 14,6 miliona dolarów. Miejsce znane jest jako enklawa celebrytów i gwiazd. Mówi się, że para miała planować przeprowadzkę do Malibu, aby gwiazda "Suits" mogła być blisko nowej agencji talentów William Morris Endeavour. Podobno chce ona rozszerzyć swój profil medialny jako producent i twórca treści. Wydaje się, że książę Harry nie jest zachwycony tym pomysłem.

Aktorka argumentuje chęć przeprowadzki do Malibu tym, że będą mieszkać bliżej centrum Los Angeles. Podróż z ich obecnego domu do Miasta Aniołów może zająć ponad trzy godziny. Z Malibu do miasta można dojechać w niecałą godzinę. Źródło "The Mirror" twierdzi jednak, że Harry "nie jest zainteresowany" przeprowadzką do Malibu. Powiedzieli również, że zakup nowego miejsca i utrzymanie rezydencji w Montecito byłoby zbyt kosztowne.

Nie ma mowy, by mogli sobie pozwolić zarówno na Montecito, jak i na pełne turystów Malibu, które absolutnie nie interesuje Harry'ego. Przyglądali się temu obszarowi, kiedy po raz pierwszy przeprowadzili się do USA, a on nie był fanem - powiedział źródło.

Meghan Markle, Książę Harry Fot. screen vimeo

Mówi się, że książę Harry jest gotów "odwiedzać" Malibu, ale źródło twierdzi, że jest tam "zbyt wielu turystów i plażowiczów", aby chciał się tam przenieść na stałe. Zdecydowanie bardziej woli intymne i elitarne Montecito. Ujawniono, że byłby tylko jeden powód, dla którego Harry zgodziłby się na przeprowadzkę. Rozmawiając z magazynem "Woman's Day", źródło powiedziało, że książę Harry przeprowadziłby się do miasta, tylko gdyby przyniosło to korzyści jego dwójce dzieci - Archiemu i Lilibet. Dodali: "Nauka w domu może być normą dla wielu dobrze zarabiających osób w Kalifornii, ale szkoły w Malibu są popularne wśród rodziców celebrytów". Meghan Markle podpisała kontrakt z Williamem Morrisem Endeavour na początku tego roku. Firma reprezentowała także takie gwiazdy jak Adele, Serena Williams czy Dwayne Johnson. Aktorka chce być potężnym graczem w Hollywood.