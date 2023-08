Maja Bohosiewicz zaczynała w polskim show-biznesie jako aktorka, podobnie jak jej siostra. Grała m.in. w serialu "M jak miłość" czy "Julia". Niedawno mogliśmy też zobaczyć, ją w roli prowadzącej. Została gospodynią reality show Netfliksa "Love Never Lies". Obecnie Bohosiewicz najbardziej skupia się na rozwijaniu własnego biznesu - marki odzieżowej, a także profilu na Instagramie. Kilka lat temu przeprowadziła się z rodziną do Dubaju. Wróciła jednak do Polski. Nie na długo.

Maja Bohosiewicz urządza się w Hiszpanii

W 2021 roku Maja Bohosiewicz przeprowadziła się z rodziną do Dubaju. Stamtąd dowodziła firmą, której siedziba znajduje się w Warszawie. Postanowiła jednak wrócić do ojczyzny, jednak nie na długo. Znowu wybywa z kraju. Tym razem znacznie bliżej, bo do Hiszpanii, a konkretnie Marbelli. To popularne miejsce wśród polskich gwiazd. Niedawno dom kupił tam też Wojciech Szczęsny i Marina. Trwa remont i urządzanie nieruchomości. Bohosiewicz współpracuje z architektką gwiazd, która zajmowała się m.in. wnętrzami apartamentu Blanki Lipińskiej. Pochwaliły się efektem renowacji kuchni i korytarza.

Przed metamorfozą meble kuchenne miały beżowe fronty szafek, w pomieszczeniu były białe ściany i kafelki, a podłoga jasna. Architektka odmalowała szafki na biało, zmieniła uchwyty. Tyle wystarczyło, aby kuchnia wyglądała jak nowa. Jednak to nie wszystko. Ściany zdobi tapeta w konie. W kuchni stoi też oryginalny stolik i kolorowe krzesła.

Maja Bohosiewicz pochwaliła się także odmienionym korytarzem. Wystarczyły tylko drobne zmiany, jak zasłony na liczne, duże okna i pozbycie się czarnych, żeliwnych lamp. Ściany zdobią dzieła sztuki i wazony z kwiatami. Więcej zdjęć, w tym wersje "przed" korytarza i nowego domu gwiazdy znajdziesz w galerii u góry strony.

