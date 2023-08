Pamiętacie Ewę Tylecką? W 1995 roku zdobyła pierwsze miejsce na gali Miss Polonia. To jednak niejedyne jej osiągnięcie. W 1998 roku przyznano jej tytuł wicemiss Globe. Znalazła się także w kalendarzu Dream Calendar Girl, gdzie figurowała jako "Miss Grudnia". Oprócz modelingu, Tylecka bardzo dużo podróżowała. Mimo wielu wyjazdów udało jej się skończyć marketing i zarządzanie na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Lata temu modelka postanowiła na stałe wyjechać do USA i tam poświęcić swój czas rodzinie. Okazuje się, że córka Tyleckiej, Julia Tychoniewicz, jest bardzo znana w Internecie. Podczas ostatniej wizyty w Polsce udzieliła nawet wywiadu Żurnaliście. Czym zajmuje się na co dzień?

Córka Ewy Tyleckiej podbija TikToka i idzie w ślady matki

22-letnia Julia Tychoniewicz poszła w ślady mamy i zajmuje się modelingiem. "Moja córka idzie swoją drogą. Modeling traktuje jako przygodę, szanse na podróże. Tak naprawdę skupia się bardziej na edukacji" - opowiedziała Tylecka w "Pytaniu na śniadanie". Julia prężnie działa także jako influencerka. Jest aktywna nie tylko na Instagramie, gdzie relacjonuje swoje życie w Stanach, ale także na TikToku. Jej filmiki mają po dziesięć milionów polubień. Więcej zdjęć Julii znajdziesz w galerii na górze strony.

Julia Tychoniewicz udzieliła szczerego wywiadu Żurnaliście

W wywiadzie dla Żurnalisty córka Tyleckiej wyznała, że od lat walczy z kompleksami, które pojawiły się po komentarzach jej agentów. "Mam kompleksy. Wszyscy mają kompleksy. Nie są takie zagrażające. Myślę, że moje thighs (z ang. uda - red.) są za wielkie, za umięśnione, bo mi to moi agenci powiedzieli, jak byłam mniejsza i to zawsze będzie mój kompleks" - wyznała dziennikarzowi. Julia obecnie studiuje na Uniwersytecie w Toronto i współpracuje z kilkoma agencjami modelingowymi.