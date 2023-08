Dawid Woliński od lat utrzymuje bliskie kontakty z Joanną Krupą. Projektant był obecny na jej ślubie, a nawet na wieczorze panieńskim, gdzie wspólnie z Magdą Gessler świetnie się bawił. Na początku roku modelka potwierdziła rozpad małżeństwa z Douglasem Nunesem. Przyczyna rozwodu nie jest znana, a para stara się nie komentować w mediach swojego rozstania. W wywiadzie z Jastrzabpost.pl Woliński dzieli się swoimi przemyśleniami na ten temat i wspomina początki przyjaźni z Krupą. Więcej zdjęć Dawida Wolińskiego i Joanny Krupy znajdziecie w galerii na górze strony.

REKLAMA

Zobacz wideo Sokołowska krótko o aferze z Janoszek i artykułach o niej samej. „Nie wszystko muszę wiedzieć"

Dawid Woliński o rozstaniu Joanny Krupy z mężem: Na pewno dla wszystkich osób jest to trudne

W wywiadzie projektant wspomina, że na początku ich znajomości, Joanna Krupa była bardzo powściągliwa, ale wynikało to głównie z tego, że kompletnie się nie znali. Od drugiego sezonu "Top Model" ich relacja nabrała tempa i teraz mówią sobie o wszystkim. Ostatnio Woliński postanowił podzielić się tym, co myśli o rozstaniu modelki z mężem. "(...) Znam podstawy, rozumiem decyzję Asi, rozumiem decyzję Douglasa. Cieszę się z ich decyzji o wspólnym wychowywaniu dziecka, takiej sytuacji, w której mogą razem, wspólnie opiekować się tym dzieckiem, że podejmują to wyzwanie, jakim są wspólne wyjazdy z dzieckiem na wakacje. Na pewno dla wszystkich osób jest to trudne, ale cieszę się, że dobro dziecka jest dla nich najważniejsze" - wyznał Dawid.

Joanna Krupa ma jeden problem z córką. Chodzi o przedszkole

Czy Joanna Krupa pojawi się w nowym sezonie "Top Model"?

Pierwszy odcinek "Top Model" zobaczymy już w sobotę, 2 września. Show zastąpi "Mam talent!", którego nie będzie w jesiennej ramówce, stąd zmiana dnia emisji. W jury ponownie zasiądą Joanna Krupa, Katarzyna Sokołowska, Dawid Woliński i Marcin Tyszka, natomiast Michał Piróg pomoże uczestnikom za kulisami. ZOBACZ TEŻ: Derpienski w "Top Model"? Tyszka zaprasza na casting. Podziwia ją za jedną rzecz [PLOTEK EXCLUSIVE]