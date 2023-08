Doda bez makijażu. Od dawna się nie maluje na co dzień. Tak dba o cerę

Od 20 lat istnienia na polskiej scenie muzycznej. Doda lubi szokować i zachwycać. Każde z jej show jest spektakularne. Artystka lubi eksperymentować z wyglądem. Choć na scenie nosi pełen makijaż i odważne stylizacje, lubi także peruki, nie boi się pokazać w naturalnej wersji. Na Instagramie, gdzie ma wierne grono 1,7 miliona fanów, chętnie przemawia do obserwatorów bez makijażu. Przyznała, że od wielu lat nie maluje się na co dzień. Dba w ten sposób o cerę, która trzeba przyznać, jest w świetnej kondycji.

Doda na co dzień nie nakłada makijażu. Jak wygląda w naturalnej wersji?

Artystka aktualnie promuje nadchodzącą trasę koncertową i nowy program w Polsacie "Doda. Dream Show". Format przybliży kulisy powstawania "Aquaria Tour". Widzowie będą mieli okazje zobaczyć ich idolkę podczas pracy. Po opublikowanym spocie widać, że nie zabraknie emocji i łez. Doda nie boi się pokazywać prawdziwej siebie obserwatorom i widzom. Chodzi także o to, co widać na zewnątrz. Na co dzień wybiera siebie w wersji naturalnej. Więcej zdjęć gwiazdy bez makijażu znajdziesz w galerii u góry strony.

Piosenkarka często pokazuje się bez makijażu w mediach społecznościowych. Dwa lata temu odniosła się do tego w jednym z postów na Instagramie. Napisała, dlaczego zrezygnowała z malowania się na co dzień. Uważa, że to świetnie wpływa na stan cery. "Od paru lat nie maluję się w ogóle na co dzień. Wiem, że większość z was mi nadal nie wierzy, ale może te "seksowne" zdjęcia paparazzi to potwierdzą. Cały czas uważam, że brak make-upu to najlepszy kosmetyk dla cery".

