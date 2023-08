Anna Mucha jest jedną z popularniejszych polskich aktorek. Największą rozpoznawalność przyniosła jej rola Magdy Marszałek w serialu "M jak miłość", w którym występuje od 20 lat. Celebrytka jest mamą dwójki dzieci: Stefanii i Teodora. Artystka mieszka wraz z rodziną w jednej z warszawskich kamienic. Gwiazda urządziła mieszkanie naprawdę stylowo.

REKLAMA

Zobacz wideo Anna Mucha zatrudniła ekipę do układania kartonów w piwnicy

Mieszkanie Anny Muchy jest jasne i przestronne. Aktorka uwielbia dodatki w stylu vintage

W mieszkaniu Anna Mucha dominują jasne kolory. Aktorka zachowała też niepowtarzalny klimat kamienicy dzięki drewnianym dodatkom i podłodze ułożonej we wzór klasycznej jodełki. Celebrytka jest fanką eklektyzmu. W jej domu nie brakuje nowoczesnych elementów połączonych z dodatkami vintage.

Mieszkanie Anny Muchy Instagram/taannamucha

Aktorka może pochwalić się piękną sypialnią. Największe wrażenie robią ogromne okna, dzięki którym w pomieszczeniu nie brakuje naturalnego światła. Mucha zdecydowała się na neutralne jasne meble. Klimatu wnętrzu nadają natomiast dodatki takie jak żyrandole czy zasłony, które celebrytka co jakiś czas zmienia.

Tak mieszka Anna Mucha Instagram/taannamucha

Anna Mucha zatrudniła ekipę, by posprzątała jej piwnicę. Internauci grzmią: Lenistwo

Salon gwiazdy urządzony jest w stylu retro. Wnętrze nawiązuje do lat 70. Wzrok przyciąga stylowy fotel w pistacjowym kolorze i oryginalny stolik kawowy. Okazałe rośliny sprawiają, że pomieszczenie wydaje się bardziej przytulne.

Tak mieszka Anna Mucha Instagram/taannamucha

W kuchni i łazience Anna Mucha postawiła na biel i marmur. Wnętrza te urządzone są bardzo nowocześnie i minimalistycznie, dzięki czemu ciekawie kontrastują z pozostałymi pomieszczeniami. Aktorka nie zapomniała także o akcencie w postaci świeżych kwiatów. Więcej zdjęć mieszkania aktorki znajdziecie w naszej galerii.

Tak mieszka Anna Mucha Instagram/taannamucha

Córka Anny Muchy już zarabia własne pieniądze. Aktorka postanowiła jej pomóc

Anna Mucha jest mamą 11-letniej Stefanii. Niedawno okazało się, że pociecha aktorki odkryła w sobie smykałkę do biznesu. Dziewczynka postanowiła bowiem wystawić na sprzedaż rzeczy zalegające w piwnicy. Słynna mama postanowiła pomóc jej rozkręcić interes i zamieściła linki do aukcji na swoim Instagramowym profilu. "Ja słuchajcie w pracy, a tymczasem moja córka w piwnicy i tu powinnam postawić kropkę w zasadzie - nie. Buszuje i wyciąga rzeczy na sprzedaż. Zobaczcie, co upolowała. Może wy też macie ochotę upolować. Podaję razem z cenami i ze wszystkimi informacjami" - ogłosiła na InstaStories.