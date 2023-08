Dorota Rabczewska wszystkim znana jako Doda zaistniała w polskim show-biznesie ponad 20 lat temu. Początkowo występowała z zespołem Virgin, później zdecydowała się na karierę solową. Gwiazda dała się poznać także jako uczestniczka reality show "Bar", a także dzięki małżeństwu z bramkarzem Radosławem Majdanem. Od zawsze przykuwała uwagę kontrowersyjnymi wypowiedziami i niesztampowymi stylizacjami. Można powiedzieć, że na show-biznesie zjadła zęby. Jak się odnajduje w tym świecie?

Show-biznes to twardy orzech do zgryzienia. Doda coś o tym wie

Doda ostatnio gościła podczas prezentacji ramówki Polsatu, gdzie promowała nowy program "Doda. Dream Show". W rozmowie z Super Expressem poruszyła wiele trudnych tematów. Przyznała, że show-biznes to nie jest bajka. A w życiu jedynie na zwierzętach się nie zawiodła. Mimo to nie przestaje realizować marzeń i pozostaje w tym świecie. Wiele o sobie zdradziła w pierwszym programie, w którym szukała miłości "Doda. 12 kroków do miłości". Od września rusza drugi format artystki - "Doda. Dream Show". Będziemy mogli podglądać gwiazdę w pracy nad nową trasą koncertową. Mieliśmy już okazję obejrzeć spot, w którym Doda nie kryła łez. Super Express zapytał artystkę, czy nie obawia się, że pokaże za dużo, że zbytnio obnaży się emocjonalnie w programie.

Zdejmowanie bluzek jak pokazała przeszłość, nie kosztuje mnie wiele emocji. Natomiast chętnie pokażę się ze strony, której mnie jeszcze ludzie nie widzieli, a która mi nie jest obca. Z prostej przyczyny - nie to, że znudziła mi się ta maska zimnej suki, tylko każdy etap w pewnym momencie się kończy i przychodzi kolejny czas, by artysta, czy w ogóle człowiek podglądany wciąż mógł pokazywać się też z innej strony.

Doda zaznacza, że nie wstydzi się okazywania emocji. To one sprawiły, że jest obecnie silną kobietą i artystką. Chce pokazać się fanom i widzom z zupełnie innej strony niż dotychczas. Pragnie też pokazać, jak wygląda praca gwiazdy i przygotowywanie się do koncertów.

A każda kobieta, każda artystka, która jest bardzo mocna, bardzo harda, doświadczona wie, czego chce. Również po drugiej stronie ma twarz osoby wrażliwej, delikatnej, ciepłej i ja się tego nie wstydzę. Nie wstydzę się ani swoich łez, ani swoich frustracji, ani porażek, bo na tym zbudowałam swoją siłę, na tym zbudowałam ten cały projekt i to pokazuje, jak mi bardzo zależy, jakie mam ambicje, jakie mam marzenia i to jest najważniejsze, żeby to wybrzmiało. Żeby poznać pracę gwiazdy, trzeba poznać ją od drugiej strony, żeby wiedzieć, że tam nie ma tworu, produktu czy cyborga, ale człowiek.

Doda powiedziała, co tak naprawdę myśli o zaufaniu. Zaskoczyła wszystkich

Doda Fot. Kapif.pl

"Doda. Dream Show" rusza na antenie Polsatu już 4 września. Będziecie oglądać przygotowania Dody do wymarzonej trasy koncertowej?