Rok temu Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor wyprowadzili się do Hiszpanii, gdzie spełniają się zawodowo, działając jako influencerzy. Fanka zapytała aktorkę, jak to się robi, by kupić dom w słonecznej Marbelli. Żona prezentera odpowiedziała.

6 instagram.com/joannakoroniewska Otwórz galerię Na Gazeta.pl