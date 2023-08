Dariusz Pachut reaguje na nagonkę związaną z rozstaniem z Dodą. Wymowny gest

Nie milkną echa w sprawie rozstania Dariusza Pachuta i Dody. Według naszego informatora sportowiec już był widziany w jednej z warszawskich restauracji u boku innej kobiety. Mało tego, to piosenkarka miała podjąć decyzję o rozstaniu ze względu na swoje zdrowie psychiczne. Planuje jednak wstrzymać się od publicznego komentowania ich relacji. Z kolei Pachut po raz pierwszy zareagował na medialne zamieszanie.

REKLAMA

Zobacz wideo Kłopoty w raju? Pachut poirytowany po słowach Dody

Dariusz Pachut reaguje na medialną nagonkę wokół rozstania z Dodą

Dariusz Pachut do tej pory starał się nie zabierać głosu w sprawie rozstania. Zamiast tego dzieli się z obserwatorami przygotowania do kolejnych wypraw na wodospady. W komentarzach pod nowym postem nie zabrakło przytyków w jego stronę "Brak mi słów.", "Tak mi szkoda Dody." On jednak na nie w żaden sposób nie reagował. Sportowiec zwrócił uwagę dopiero na słowa wsparcia od jednej z fanek. Polubił komentarz, w którym chwaliła, że nie wdaje się w dyskusje z hejterami.

Dobrze, że pan robi swoje, nagonka medialna toksyczna - pisała jedna z internautek.

Komentarz pod postem Dariusza Pachuta Instagram @dariuszpachut

Doda powiedziała, co tak naprawdę myśli o zaufaniu. Zaskoczyła wszystkich

Dorota Gardias wspiera Dodę?

Zanim Dariusz Pachut zaczął się spotykać z Dorotą Rabczewską, był związany z Dorotą Gardias. Para sprawiała wrażenie bardzo szczęśliwej, a sama pogodynka planowała przyszłość u boku sportowca. Niestety, zostawił ją nagle. W najnowszym poście między słowami nawiązała do relacji jej byłego prartnera z Dodą. "Po każdej burzy wychodzi słońce. Zawsze. Daj czas czasowi. Posklejaj skrzydła. I poczekaj na dobry wiatr. Przytulam mocno" - pisała na Instagramie. Osoba z jej otoczenia zdradziła nam, że rzekomo w poprzednich związkach nie był wierny i mijał się z prawdą.