Kabula przynosi dumę Martynie Wojciechowskiej na każdym kroku. To studentka prawa, która ma wiele pasji i talentów. Lubi śpiewać, a także szydełkować, co pokazała ostatnio na Instagramie. Część internautów pewnie nie może w to uwierzyć - Kabula nie ma jednej ręki. Straciła ją w 2010 roku w wyniku ataku trzech mężczyzn, którzy napadli na nią w jej własnym domu. Wszystko z powodu albinizmu, na który choruje Kabula. Mężczyźni odcięli maczetą jej rękę, aby sprzedać ją na czarnym rynku, gdyż części ciała albinosów przerobione na przedmioty uważane są w Afryce za przynoszące szczęście. Niestety wciąż niektórzy wierzą w taki scenariusz. Dziś Kabula radzi sobie w wielu dziedzinach życia mimo braku jednej części ciała.

Kabula pokazała swój kolejny talent. "Zdolna dziewczyna"

"Kabula dziś jest dumną studentką prawa. Chce bronić praw osób słabszych i wykluczonych. Pokochała też śpiew - dzieli się swoją pasją w sieci i nagrywa płytę. Własnoręcznie szyje sukienki, mimo że ma tylko jedną rękę. Ta dziewczyna jest dla nas ogromną inspiracją" - czytamy na Instagramie fundacji Wojciechowskiej. Ostatnia rolka na profilu Kabuli pokazuje, jak wyglądają kulisy procesu szydełkowania. Adoptowana córka podróżniczki sprawnie radzi sobie posługując się tylko jedną ręką. Fani pękają z zachwytu. "Jesteś niesamowita", "Zdolna dziewczyna" - piszą w komentarzach.

Skąd pochodzi Kabula?

Adoptowana pociecha Wojciechowskiej pochodzi z Tanzanii, gdzie była wychowywana przez mamę. Ojciec Kabuli opuścił ich ze względu na to, że nie akceptował choroby córki. Przez pewien czas dziewczyna obwiniała siebie za rozstanie rodziców. Dzięki trosce Martyny Wojciechowskiej zyskała nie tylko bezpieczeństwo i pewność siebie, ale możliwość podbijania świata i uczenia się. Po zdjęcia Kabuli zapraszamy do galerii.