Z końcem lipca media obiegła niespodziewana i niezwykle smutna informacja. Nagle zmarła Sinead O'Connor i nieznana była przyczyna zgonu. Po kilku dniach wykonano sekcję zwłok, ale jej wyniki do tej pory nie zostały ujawnione. Wiadomo jednak, że gwiazda od lat zmagała się z depresją, choroba afektywną dwubiegunową i zespołem stresu pourazowego. Bliscy ujawnili szczegóły pogrzebu.

REKLAMA

Zobacz wideo Na cmentarzach może wkrótce zabraknąć miejsca

Sinead O'Connor zostanie pochowana niedaleko domu

Ostatnie pożegnanie Sinead O'Connor odbędzie się we wtorek u sierpnia na terenie irlandzkiego hrabstwa Wicklow. Według informacji, jakie podaje Sunday World, powołując się na oświadczenie bliskich artystki o godzinie 10.30 ruszy procesja z Harbour Bar w okolicach domu, gdzie mieszkała przez 15 lat. Rodzina podkreśla, że było to dla niej ważne miejsce i mają do fanów prośbę. Chcieliby, aby ustawili się wzdłuż wybrzeża.

Sinead uwielbiała mieszkać w Bray i mieszkających tam ludzi - przekazuje rodzina Sinead O'Connor.

Gwiazdy, które zginęły w tajemniczych okolicznościach. Kurt Cobain to tylko początek

Sinead O'Connor na chwilę przed śmiercią opuściła ukochany dom

Okazuje się, że Sinead O'Connor w ukochanym Bray przebywała jeszcze kilka dni przed śmiercią. Później ruszyła w podróż do Londynu, gdzie zmarła 26 lipca. Rodzina artystki podkreśla, że wybierając miejsce pochówku chcieli w jak najlepszy sposób uhonorować jej miłość do mieszkańców całego hrabstwa. "Dzięki tej procesji jej rodzina chciałaby uznać wylanie miłości do niej od mieszkańców hrabstwa Wicklow i nie tylko, ponieważ wyjechała w zeszłym tygodniu, aby udać się w inne miejsce" - dodają bliscy O'Connor. Zdjęcia artystki znajdziesz w naszej galerii na górze strony.