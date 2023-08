Elżbieta Romanowska opowiada już śmiało o pracy na planie programu "Nasz nowy dom". Gdy w maju gruchnęła wiadomość, że to ona została jego nową prowadzącą, zastępując tym samym Katarzynę Dowbor, w sieci wylał się na nią ogromny hejt. W rozmowie z Plotkiem nowa gospodyni popularnego formatu Polsatu odniosła się teraz do słów swojej poprzedniczki. "Nowa prowadząca jest Bogu ducha winna zmianom. Ktoś ten program prowadzić musi. Jakby nikt nie chciał, to by to oznaczało jego koniec i to byłoby bardzo smutne" - mówiła niedawno nam Katarzyna Dowbor.

REKLAMA

Zobacz wideo

Elżbieta Romanowska o zwolnieniu Katarzyny Dowbor. Co poczuła?

Elżbieta Romanowska ceni bardzo Katarzynę Dowbor. "Jest zdecydowanie ikoną. Nie ma co oszukiwać. Pięknie tworzyła "Nasz nowy dom" przez lata. Stało się tak, jak się stało, nie mnie to oceniać. Mnie nie było przy podejmowaniu tej decyzji. Znając już trochę panią Katarzynę z telewizji, myślę, że jeszcze niejedną rzeczną nas zaskoczy. Mocno za to trzymam kciuki" - mówi Plotkowi Romanowska i wraca do dnia, w którym dowiedziała się, że Polsat kończy współpracę z Dowbor, której wiele zdjęć znajdziesz w galerii na górze strony.

Byłam w takim samym szoku jak cała Polska. A kiedy się potem okazało, że mnie zaproponowano tę rolę, to miałam taki moment: 'Czy oby na pewno?", "Czy ja tego chcę?", "Czy to jest dobre posunięcie?". Przeanalizowałam sobie wtedy gdzieś wszystkie za i przeciw. A że jestem osobą, która nie boi się różnych zadań, to stwierdziłam, że dobra, wchodzę w to - przyznaje nam aktorka.

Romanowska o zmianach w "Nasz nowy dom". Za Dowbor byłoby to nie do pomyślenia

Elżbieta Romanowska odpowiada Katarzynie Dowbor

Przy okazji Elżbieta Romanowska odniosła się do słów Dowbor, że nawet bez niej "Nasz nowy dom" powinien być kontynuowany i aktorce powinno dać się szansę sprawdzić. "To bardzo miłe. Jestem podobnego zdania. Tak naprawdę nieważne, czy to będę ja. Jak nie ja, to byłby to rzeczywiście ktoś inny. Fajnie jakbyśmy się skupiali na tym, co jest sednem tego programu, czyli pomoc drugiemu człowiekowi. To jest to, co jest w tym programie najważniejsze i co było najważniejsze przez ostatnie lata" - opowiada Plotkowi Romanowska.

Elżbieta Romanowska Fot. KAPiF.pl