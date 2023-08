Agata Kornhauser-Duda od dawna wciela się w rolę pierwszej damy. Jako żona Andrzeja Dudy, pełni pewne obowiązki. Zazwyczaj towarzyszy mężowi w spotkaniach czy przemówieniach. Jest także związana z wieloma projektami społecznymi. Ostatnio prezydent świętował ósmy rok na swoim stanowisku. Była to również ósma rocznica dla Agaty Dudy pod względem aktywności małżonki prezydenta Polski. Z tej okazji Kancelaria Prezydencka udostępniła komunikat. Nie każdemu przypadł do gustu.

Kabaret Neo-Nówka zażartował z Agaty Dudy. Na Twitterze pojawił się ironiczny wpis

Kancelaria Prezydenta wydała oświadczenie, w którym opisała, czego dokonała Agata Kornhauser-Duda. "Edukacja, w tym nauczanie polonijne, wsparcie seniorów, osób chorych i niepełnosprawnych, a także projekty skierowane do uchodźców z Ukrainy - to wybrane pola aktywności Małżonki Prezydenta RP Agaty Kornhauser-Dudy w ósmym roku prezydentury Andrzeja Dudy" - napisano. Dodano również zdjęcie kobiety. Komunikat doczekał się reakcji kabaretu Neo-Nówki.

Kabaret Neo-Nówka uznał, że to idealny moment, aby złośliwie zażartować z pierwszej damy. Na ich profilu na Twitterze pojawił się post. Do zdjęcia Agaty Dudy został dołączony bezpośredni opis. "Perfekcyjny żart powinien być śmieszny, trafny i błyskotliwy. Może zawierać elementy absurdalne, ale również poważne. Najlepiej gdy jest podszyty ironią i pokazuje duży dystans do siebie. Tutaj mamy to wszystko" - napisali członkowie Neo-Nówki.

To nie pierwszy raz, gdy kabareciarze drwią z polityków

Żarty z osób powiązanych z polityką od wielu lat są standardem wśród polskich kabareciarzy. Niedawno odbył się 28. Festiwal Kabaretu w Koszalinie. Nie zabrakło ostrych żartów, które wyjątkowo spodobały się publiczności. Jako pierwszy wystąpił Kabaret Moralnego Niepokoju. Robert Górski i Przemysław Borkowski zażartowali z Jarosława Kaczyńskiego. Porównali go do Gierka. "Ich Gierek był wyższy niż ten nasz teraz. Dwa razy, co najmniej! Ten, co jest teraz, gdyby sam sobie wlazł na barana, to byłby niższy niż tamten" - mówił na scenie Górski.