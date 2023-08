Natalie Portman ma przechodzić kryzys w małżeństwie od ponad dwóch miesięcy. Fani znanej pary coraz bardziej się niepokoją. Ostatnio widziano aktorkę w miejscu publicznym bez obrączki. Miało to miejsce w dniu 11. rocznicy ślubu gwiazdy. Czy to oznacza, że ich związku nie da się już uratować? Sprawdźcie, co wiadomo na ten temat.

REKLAMA

Zobacz wideo Jest pierwszy zwiastun "Thor: Love and Thunder" i widzimy w nim Natalie Portman [ZWIASTUN]

Natalie Portman bez obrączki w dniu rocznicy ślubu. Rozwód już wkrótce?

W sieci pewien czas temu było głośno na temat zdrady, jakiej dopuścił się Benjamin Millepied z aktywistką klimatyczną Camille Étienne. Wiele wskazywało na to, że w jego małżeństwie z Natalie Portman nie było najlepiej już wcześniej. Para doczekała się dwójki dzieci i być może ze względu na nie jeszcze są razem. Ostatnio widziano aktorkę bez obrączki na palcu podczas wspierania National Women's Soccer League Angel City FC w Sydney, o czym możemy przeczytać na portalu Page Six. Tego samego dnia miała miejsce 11. rocznica ślubu znanej pary. Mimo eleganckiego stroju, gwiazda nie postanowiła założyć do niego obrączki. Czy to oznacza, że celebryci wezmą wkrótce rozwód? Na razie Natalie Portman nie potwierdziła takiej wersji.

Natalie Portman w czerwcu miała jeszcze pracować nad poprawieniem relacji

Natalie Portman w sukience Magdy Butrym. U dołu klasyczna mini, za to góra zjawiskowa

Jeszcze w czerwcu Page Six dotarło do bliskich znanej pary, od których mogliśmy dowiedzieć się, że gwiazdy pracują nad związkiem. Podobno Millepied miał ratować małżeństwo wskutek newsów o zdradzie aktorki, jakiej się dopuścił ze wspomnianą aktywistką. Być może od tego czasu sytuacja uległa zmianie. Co uważacie o sprawie? Po zdjęcia znanej pary zapraszamy do galerii.