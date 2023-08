W 2022 roku Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor zdecydowali się na zmiany. Małżeństwo zakupiło mieszkanie za granicą. Ich posiadłość znajduje się w Marbelli w Hiszpanii. Para długo ukrywała ten fakt. "Po przewiezieniu miliona rzeczy przez całą Europę, rozpakowaniu i ogarnianiu tematów, powoli wracamy do żywych i zrobimy wszystko, żeby już niebawem znów ruszyć pełną parą! Na razie przesyłamy wam najwięcej słońca, ile tylko potrafimy" - mówili wówczas w mediach społecznościowych. Podkreślali także, że jest to jedynie mieszkanie, do którego będą przyjeżdżać na wakacje. Czy aby na pewno?

Zobacz wideo Joanna Koroniewska wraz z córką tłumaczy, dlaczego nie pokazuje dzieci

Joanna Koroniewska o powrocie do Polski. Na profilu na Instagramie wyznała, co o tym sądzi

Joanna Koroniewska aktywnie działa w mediach społecznościowych. Na profilu na Instagramie aktorka zebrała już ponad 750 tysięcy obserwatorów. Nie da się ukryć, że fani uwielbiają jej posty w sieci. Koroniewska często publikuje kulisy życia swojej rodziny. Nic więc dziwnego, że co jakiś czas chwali się pobytem w domu w Hiszpanii. Posiadłość Dowborów robi wrażenie. Zdjęcia mieszkania pokazaliśmy TUTAJ.

Joanna Koroniewska fot. Instagram/@joannakoroniewska/screenshot

Jakiś czas temu Joanna Koroniewska umożliwiła fanom zadawanie pytań na profilu na Instagramie. Podczas jednej z sesji Q&A obserwator zapytał, czy aktorka wraz z rodziną planuje zostać w Hiszpanii na stałe. Koroniewska długo się nie wahała. Wyznała, że choć różne myśli przechodziły jej przez głowę, decyzja została podjęta. "Wracamy do Polski. Ostatnio miałam różne myśli, ale na razie wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej" - napisała w mediach społecznościowych. Więcej zdjęć Joanny Koroniewskiej znajdziecie w galerii na górze strony.

Joanna Koroniewska jeszcze niedawno chciała zostać w Hiszpanii. Zmieniła zdanie

Tuż po zakupie i remoncie mieszkania w Hiszpanii, rodzina Dowborów spędzała w nim więcej czasu. W sierpniu 2022 roku Joanna Koroniewska wyznała, że nie chce wracać do Polski. Pomimo tego, że posiadłość jest jedynie miejscem wypoczynku, żona Macieja Dowbora bardzo chciała zostać. "Nie chcę wyjeżdżać. A jak tam wasz ostatni tydzień wakacji? Tęsknicie już za szkołą i przedszkolem?" - napisała wówczas na profilu na Instagramie. Fani nie ukrywali, że doskonale rozumieją Koroniewską. "Wcale się nie dziwię, macie tam pięknie - przyznała jedna z internautek. ZOBACZ TEŻ: Joanna Koroniewska dostała niemoralną propozycję. Ostrzega innych. "Napisał bez wstydu czy obciachu"