Mieczysław Hryniewicz wrócił do tematu swojego pierwszego małżeństwa, które zakończyło się rozwodem. Jego owocem jest syn, z którym jak się okazuje, mimo upływu lat, słynny Włodek Zięba z "Na Wspólnej" nie ma w ogóle kontaktu. Smutnym wyznaniem na ten temat podzielił się w nowym wywiadzie dla Onetu.

Mieczysław Hryniewicz o pierwszym małżeństwie i synu

Zanim Mieczysław Hryniewicz został mężem scenografki Ewy Strebejko, z którą jest już ponad dwie dekady, tkwił w innym małżeństwie. Dziś aktor żałuje, że wziął je zbyt pochopnie, choć jego ojciec doradzał mu w tym temacie cierpliwość. "Chwalę mądrość mojego ojca. Tak to jest, że jak się jest małym, to ojciec jest najmądrzejszy. Potem przychodzi moment, kiedy wydaje się nam, że nic nie wie. A na końcu mówimy 'Co bym dał, żeby móc zapytać teraz ojca. On na pewno wiedziałby, co robić'"- wyznał aktor w nowym wywiadzie dla Onetu i dodał, że żałuje, że nie posłuchał jednej z jego rad. "Kiedy powiedziałem mu, że chcę się żenić, prosił, żebym odłożył te plany jeszcze o rok. Moje pierwsze małżeństwo się nie udało" - podsumował. Wydawałoby się, że pocieszeniem w tej sytuacji będzie owoc tego związku - syn Jakub. Kilka lat temu aktor mówił, że nie ma z nim kontaktu. Niestety to nadal aktualne.

To się od lat nie zmieniło, a wręcz pogłębiło. Nie wiem nawet, gdzie teraz jest. To jest temat, na który nie lubię rozmawiać. Nie dlatego, że to zbyt bolesne, tylko zbyt osobiste. Dziś mam rodzinę. Wżeniłem się w cudowną córkę i wnuki, a nawet psa. Bardzo mnie to cieszy - powiedział Mieczysław Hryniewicz.

Mieczysław Hryniewicz i Bożena Dykiel na planie 'Na Wspólnej' Fot. x-news.pl

Kiedyś syn Hryniewicza mieszkał w Stanach Zjednoczonych

Mieczysław Hryniewicz poza synem nie doczekał się więcej rodzonych dzieci. Może jednak ciągle spełniać się w roli ojca i dziadka, dzięki córce swojej żony Ewy. "Świętujemy każdy rok wspólnego życia. Wychowujemy córkę, którą moja żona ma z poprzedniego związku i psa, a do tego jesteśmy dziadkami" - mówił kiedyś Hryniewicz w tygodniku "Świat&Ludzie" i dodał, że ma dwoje wnuków: Zosię i Witka. "Na szczęście mieszkamy bardzo blisko córki i wnucząt. Często udaje nam się razem zjeść obiad" - opowiadał. Choć dzisiaj nie ma pojęcia o miejscu zamieszkania rodzonego syna, wtedy to wiedział. "Z Jakubem nie mam żadnego kontaktu. Wiem tylko, że mieszka w Stanach Zjednoczonych" - wyznał w 2016 roku w tej samej gazecie aktor "Na Wspólnej". Jego dużo zdjęć z serialu znajdziesz w galerii na górze strony.

