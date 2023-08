Doda po rozstaniu z Pachutem pisze na temat zaufania. Szczere wyznanie zaskakuje

Doda z całą pewnością należy do grona kobiet, które nie mają problemu z dzieleniem się swoim życiem prywatnym. Piosenkarka chętnie publikuje coraz to nowsze treści, a tym samym pokazuje swoim fanom, co tak naprawdę myśli. Jej ostatnia relacja wywołała ogromne zainteresowanie internautów. Tematem przewodnim stało się zaufanie. Kontrowersyjna wokalistka ma w tej kwestii własne zdanie.

Doda nie próżnuje i zabiera głos w kolejnej sprawie. Tym razem na tapetę wzięła zaufanie

Instagramowe konto Dody pęka w szwach, lecz dla niej to nie powód do ograniczenia kontaktu z fanami. Ostatnio wokalistka chwaliła się przyprawiającą o zawrót głowy ilością obserwujących. Okazuje się, że tym razem sprawa rozbija się o zaufanie. Według piosenkarki ludzie musieli się do niej po prostu przekonać. Zajęło to stosunkowo dużo czasu, lecz zdaje się, że było warto.

Pięć lat zajęło mi przekonanie do siebie 1200000 ludzi. Prawie ćwierć miliona rocznie. Zaufanie buduje się latami. Dzięki - napisała Doda na Instagramie.

Doda podziękowała internautom za zaufanie, jakim ją obdarzyli. Tekst uzupełniło odważne zdjęcie

Do przepełnionych emocjami słów piosenkarka dołączyła letnią fotografię. Została ona wykonana 5 sierpnia 2018 roku. Artystka dumnie pręży się na łonie natury i wspomina czasy, gdy jej instagramowe konto obserwowało 500 tysięcy internautów. Trzeba przyznać, że w porównaniu z obecnym stanem rzeczy różnica jest ogromna. Poza publikowanymi treściami z pewnością wpływ na to miała systematyczność w dodawaniu postów i relacji. Tej Dodzie nie brakuje. Więcej zdjęć kontrowersyjnej wokalistki w galerii na górze strony.

Doda Fot. instagram.com/@dodaqueen